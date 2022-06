Rossi-Kaserne: “Nein zum Abriss der bestehenden Gebäude”

Meran – Gestern wurden der Meraner Bürgermeister Dal Medico und Vizebürgermeisterin Katharina Zeller vom Landeshauptmann Arno Kompatscher im Palais Widmann in Bozen empfangen, um den Zeitpunkt und die Modalitäten der Übertragung der Rossi-Kaserne in der Gampenstraße vom Land an die Gemeinde Meran zu klären. Bürgermeister Dal Medico sprach sich gegen den Abriss der auf dem aufgelassenen Militärgelände bestehenden Gebäude aus.

Am Montagmorgen unterzeichneten Verteidigungsminister Lorenzo Guerini und der Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen, Arno Kompatscher, das Änderungs- und Ergänzungsabkommen zu den drei Vereinbarungen zwischen dem Staat und der Provinz über die Übertragung von militärischem Eigentum. Auf diese Weise wurden der Landesverwaltung weitere neun stillgelegte Militärflächen übertragen, darunter die Francesco-Rossi-Kaserne in der Gampenstraße. Gestern Nachmittag reisten Bürgermeister Dario Dal Medico und Vizebürgermeisterin Katharina Zeller nach Bozen, um den Landeshauptmann zu treffen und die Wünsche der Gemeinde in diesem Zusammenhang zu vertreten.

“Das Grundstück wird in jeder Hinsicht dem Land zur Verfügung stehen, sobald die Umschreibung im Grundbuch erfolgt ist, und diese wird für Ende Juli erwartet. Daher könnte die Stadt Meran bereits im August über das Gelände verfügen, und zwar in Form einer Leihgabe, zum Beispiel für die Durchführung von Veranstaltungen. Wir haben dem Landeshauptmann unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen und die Bedürfnisse der Bevölkerung bezüglich der Nutzung dieses Areals dargelegt”, erklärte Bürgermeister Dal Medico heute auf einer Pressekonferenz.

“Was die Pläne der SASA betrifft”, fuhr Dal Medico fort, “bin ich der Meinung, dass die Rossi-Kaserne nicht für den Bau eines Busdepots geeignet ist. Wir haben zwar noch nicht darüber gesprochen, weder im Ausschuss noch im Gemeinderat, aber für meine Sensibilität, die ich übrigens auch bei anderen gefunden habe, stellt die Rossi-Kaserne ein historisches Gedächtnis von Meran dar. Jeden Monat – solange die Einrichtung seine Funktionen als Rekrutenausbildungszentrum erfüllte – gingen dort mehr als 1.000 Jungen durch. Der Abriss der bestehenden Gebäude – und dabei meine ich das Kommandogebäude, die beiden Gebäude, in denen die Soldaten untergebracht waren, und das Gebäude, in dem sich der Proviantladen befand – wäre eine Schande für einen Teil der Geschichte unserer Stadt. Meiner Meinung nach sollten die Gebäude renoviert werden, denn die Innenräume sind riesig.”

“Kompatscher selbst, der uns gestern mit großem Interesse zugehört und seine Bereitschaft bekräftigt hat, auf unsere Bedürfnisse einzugehen, hatte bereits am Montag klargestellt, dass die Gemeinden über die Bestimmung der an sie abgetretenen Grundstücke entscheiden werden – selbstverständlich unter Einbeziehung der Bevölkerung und aller lokalen Akteure. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir bei den Verhandlungen, die wir mit SASA aufnehmen werden, auf die Unterstützung des Landeshauptmanns zählen können, um das Unternehmen davon zu überzeugen, ein mehrstöckiges Depot zu errichten, der weniger Platz einnimmt als ursprünglich gefordert”, so Dal Medico.