RSF-Chef signalisiert Bereitschaft zu Waffenruhe im Sudan

Im Machtkampf zwischen zwei führenden Generälen im Sudan hat sich der Anführer der Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, für eine 24-stündigen Waffenruhe ausgesprochen. “Die RSF stimmen einem Waffenstillstand zu, damit Zivilisten und Verwundete evakuiert werden können”, teilte Dagalo auf Twitter mit. Laut UNO sind wegen des anhaltenden Beschusses Tausende Menschen im Sudan in ihren Wohnungen und Häusern gefangen, oft ohne Strom und Essen, Wasser oder Medikamente.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, forderte am Dienstag ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen im Sudan. Das Völkerrecht verlange, dass Schulen und Krankenhäuser geschützt werden, sagte Türk in Genf mit. Nach UN-Angaben wurden durch die Gefechte mindestens 185 Menschen, Zivilisten wie Kämpfer, getötet und 1.800 Personen verletzt. Die Kämpfe dauerten in mehreren Landesteilen an.

Angesichts der anhaltenden Kämpfe warnten Hilfsorganisationen vor Engpässen bei der Versorgung der Bevölkerung. Es sei “nahezu unmöglich”, Hilfe in der Hauptstadt Khartum zu leisten, erklärten das Internationale Rote Kreuz und der Rote Halbmond in Genf. Aus Khartum erreichten sie Rufe von Organisationen und Personen, Evakuierungen einzuleiten, erklärte Farid Aiywar, der bei der Dachorganisation IFRC zuständig für den Sudan ist, vor Journalisten per Video-Schalte aus Nairobi. Das Gesundheitssystem des Sudan stehe bereits vor einem Kollaps, sagte Aiywar.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verurteilte mindestens drei Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen. Dabei seien drei Menschen umgekommen. Neun Krankenhäuser in der Hauptstadt Khartum fehle es an allem, es seien nicht genügend Blutkonserven, Medikamente und Verbandsmaterial vorhanden. Wegen anhaltender Kämpfe sei es nicht möglich, die Krankenhäuser zu versorgen. Der Strom falle ständig aus, und es gebe nicht genügend Essen für Patientinnen und Patienten. Mancherorts hätten militärische Kräfte Gesundheitseinrichtungen besetzt. “Diese Attacken müssen aufhören”, verlangte eine WHO-Sprecherin.

In Nord-Darfur musste laut der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen alle Krankenhäuser schließen, entweder weil sie sich in der Nähe der Kämpfe befinden oder das Personal wegen der Gewalt nicht in die Einrichtungen gelangen kann. Patienten hätten daher nicht für weitere Behandlungen überwiesen werden können. “Unter anderem deshalb sind allein in den ersten 48 Stunden des Konflikts elf Menschen an ihren Verletzungen gestorben”, so Cyrus Paye, der Projektkoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Al-Fashir, der Hauptstadt von Nord-Darfur,

Die Vereinten Nationen (UN) haben insgesamt 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sudan, darunter 800 Ausländer. Eine UN-Sprecherin in Genf wollte nicht kommentieren, ob es Pläne für Evakuierungen gibt. Die Absicht sei auf jeden Fall, vor Ort zu bleiben, und das humanitäre Mandat der UN zu verfüllen. UN-Generalsekretär António Guterres habe mit beiden Generälen gesprochen und versuche, einen Waffenstillstand zu erreichen, sagte die Sprecherin.

Auch US-Außenminister Antony Blinken telefoniert am sowohl mit RSF-Chef Dagalo als auch mit De-Facto-Präsident Abdel Fattah Al-Burhan. Dabei drängte beide rivalisierende Parteien zu einem Waffenstillstand. “Es sind bereits zu viele Zivilisten ums Leben gekommen. Ich betonte, wie wichtig es ist, die Sicherheit des diplomatischen Personals und der Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu gewährleisten”, teilte er auf Twitter mit. Burhan äußerte sich zu einem temporären Waffenstillstand zunächst nicht. Mehrere Versuche einer Waffenruhe waren am Sonntag und Montag laut UN-Sonderbeauftragten im Sudan, Volker Perthes, zunächst gescheitert.

Blinken erklärte am Dienstagfrüh, dass bei den Kämpfen ein US-Diplomatenkonvoi unter Beschuss geraten sei. Der Konvoi sei offenbar durch Kämpfer, die mit den paramilitärischen RSF in Verbindung stünden, am Montag beschossen worden, sagte der US-Außenminister. Die Menschen in dem Konvoi seien in Sicherheit. Zuvor war am Montag bereits der Botschafter der EU in seiner Residenz angegriffen worden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borell verurteilte den Vorfall als einen groben Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen. Die Sicherheit der diplomatischen Einrichtungen und des Personals sei eine Hauptverantwortung der sudanesischen Behörden und eine Verpflichtung nach internationalem Recht, erklärte er auf Twitter.

Amnesty International rief die Konfliktparteien am Dienstag zur Achtung des Völkerrechts und zum Schutz der Zivilbevölkerung auf. Humanitäre Organisationen müssten sofortigen, uneingeschränkten und dauerhaften Zugang zum Konfliktgebiet erhalten, forderte Amnesty in einer Aussendung.

Die Kämpfe waren am Samstag ausgebrochen. Ausgelöst wurde der Konflikt laut Beobachtern durch einen Streit über die Integration der RSF in das Militär als Teil des Übergangs zu einer zivilen Regierung. Die Armee hatte im Oktober 2021 geputscht und regiert seitdem das Land.

In mehreren Landesteilen kommt es dabei zu Angriffen mit schweren Waffen auf militärische Einrichtungen teilweise in unmittelbarer Nähe von Wohngegenden. Beobachter warnen vor hohen zivilen Opfern. Das öffentliche Leben in Sudans Hauptstadt Khartum ist seit Beginn der Kämpfe fast vollständig zum Erliegen gekommen.