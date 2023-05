Russische Behörden heben Alarmzustand in Belgorod auf

Die Behörden der russischen Grenzregion Belgorod haben den unter Verweis auf Kämpfe verhängten Alarmzustand wieder aufgehoben. Der rechtliche Zustand einer “Anti-Terror-Operation” sei beendet, teilte Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Dienstag mit. Nach russischer Darstellung wurde im Gebiet Belgorod seit Montag gegen Dutzende “Vertreter ukrainischer Militärverbände” gekämpft. Die Ukraine wies zurück, etwas mit Angriffen in der Region zu tun zu haben.

Mehr als 70 ukrainische Terroristen seien “vernichtet” worden, erklärte Russlands Militärsprecher Igor Konaschenko. In Kiew wurde darauf hingewiesen, dass sich aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenkorps zu den Angriffen bekannt hätten.

Neben dem Grenzschutz seien in Belgorod auch Luftwaffe und Artillerieeinheiten zur Bekämpfung der Eindringlinge eingesetzt worden, sagte Konaschenko. In einem Video zeigte das Ministerium mutmaßliche Schläge aus der Luft gegen die Angreifer. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Zu eigenen Verlusten machte Moskau keine Angaben. Laut Konaschenkow hatten sich einige Angreifer auf ukrainisches Territorium zurückgezogen. Sie seien aber bis zur völligen Liquidierung bekämpft worden.

Die am Montag verübte Attacke auf die Region Belgorod sei die “Antwort des Kiewer Regimes auf die Niederlage in Artjomowsk”, behauptete der General. In Moskau wird die ukrainische Stadt Bachmut nach ihrem vorherigen Namen Artjomowsk genannt.