Russische Präsidentenwahl geht weiter

Russland geht am Samstag in den zweiten Tag seiner Präsidentenwahl. Nach fast einem Vierteljahrhundert an der Macht will sich Kremlchef Wladimir Putin (71) mit der Abstimmung eine fünfte Amtszeit für die nächsten sechs Jahre sichern. Nach Angaben der Wahlleitung sind mehr als 100 Millionen Menschen im größten Flächenland der Erde aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Verteilt über elf Zeitzonen läuft die Abstimmung bis Sonntagabend um 19.00 Uhr MEZ.

Zwar ist die Opposition von der Wahl ausgeschlossen, und die drei anderen zugelassenen Kandidaten sind politisch auf Linie des Kremls. Trotzdem verfolgen die russischen Behörden nervös, wie sich zwei Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Repression im Inneren auf die Zustimmung zu Putin auswirken werden. So wird Berichten zufolge Druck vor allem auf Staatsbedienstete und andere von öffentlichem Geld abhängige Wähler und Wählerinnen ausgeübt, um die Beteiligung nach oben zu treiben. Am ersten Wahltag am Freitag kam es an mehreren Orten vor, dass Protestanten Farbe in Wahlurnen leerten, um abgegebene Stimmzettel ungültig zu machen.