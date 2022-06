Russischer Politiker schlägt vor, NATO-Funktionäre zu entführen

Moskau – Im russischen Staatsfernsehen rollt die Propagandawelle. Nicht nur, dass die Invasion in Ukraine nur als „Spezialoperation“ bezeichnet werden darf, es wird auch die Bevölkerung auf den Krieg eingeschworen und den wildesten Phantasien wird Raum geboten. Der Politiker Oleg Morozov schlug etwa in einer Talkshow vor, das Mitglied eines NATO-Landes zu entführen.

„Vielleicht nimmt ein Funktionär eines NATO-Landes den Zug nach Kiew, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen“, meinte Morozov im Staatssender Rossiya-1, „doch er würde nicht ankommen. Stattdessen würde er irgendwo in Moskau aufwachen. Denken wir daran, wie das für ihn wäre.“

What sort of things do you daydream about? Russian State Duma deputy Oleg Morozov fantasizes about kidnapping foreign government officials when they're heading to Kyiv to meet up with Volodymyr Zelensky. Morozov thinks it's not far-fetched and might start happening very soon. pic.twitter.com/pU1wOi7unm

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 31, 2022