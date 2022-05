Russland simuliert atomaren Angriff

Moskau/Kiew – Der russische Präsident Wladimir Putin hat nicht vor, am 9. Mai der Ukraine offiziell den Krieg zu erklären. Dies teilt der Kreml mit. Unterdessen wurden in der Nacht auf Donnerstag Explosionen in allen großen Städten in der Ukraine registriert – und Russland hat in Kaliningrad den Einsatz atomarer Raketen simuliert.

In der Eklave an der Ostsee zwischen den beiden EU- und Nato-Mitgliedern Polen und Litauen haben bei der Übung 100 Soldaten den elektronischen Start von nuklearwaffenfähigen Raketen geprobt, heißt es aus dem russischen Verteidigungsministerium.

Die Übung habe auch Aktionen unter Bedingungen atomarer Verstrahlung und chemischer Verseuchung umfasst. Offenbar sollten die Soldaten Reaktionen auf einen Gegenschlag erlernen.

Putin hat seit Beginn seines Angriffskrieges immer wieder angedeutet, dass er bereit sei, im Krieg taktische Atomwaffen einzusetzen. Auch die russische Staatspropaganda im Fernsehen versucht der Bevölkerung, den Einsatz von Atomwaffen schmackhaft zu machen.

Unterdessen betonte John Kirby, ein Sprecher des Pentagon, dass die jüngsten russischen Raketenangriffe auf Schlüssel-Infrastrukturen den Nachschub westlicher Waffen in die Ukraine nicht unterbinden würden.

Trotz des russischen Angriffs auf Kraftwerke und andere strategische Ziele seien die USA stets in der Lage, die Ukraine militärisch zu unterstützen, so der Sprecher.

Gegen 5.40 Uhr in der Früh wurde hingegen bekannt, dass ein Hubschrauber der russischen Armee den finnischen Luftraum verletzt hat. Dies teilte Finnlands Verteidigungsministerium mit. Das Land erwägt bekanntlich einen raschen Beitritt zur NATO. Der Helikopter des Typs Mi-17 sei vier bis fünf Kilometer in den finnischen Luftraum vorgedrungen. Zu dem Vorfall sei es am Mittwoch gekommen. Dies ist bereits die zweite Luftraumverletzung vonseiten Russlands seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Bereits am 8. April hatte sich ein Transportflugzeug des Militärs kurzzeitig im finnischen Luftraum aufgehalten.