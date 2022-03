SAD-Affäre: Gespannte Ruhe in Südtiroler Volkspartei

Einen Tag nach dem versuchten Schulterschluss zwischen dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher und dem Parteiobmann der Südtiroler Volkspartei, Philipp Achammer, im Zuge der sogenannten SAD-Affäre rund um diverse Abhörprotokolle hat in Land und Partei gespannte Ruhe geherrscht. SVP-Gesundheitslandesrat Thomas Widmann entsprach der Rücktrittsaufforderung von Kompatscher vorerst noch nicht, die ihm entzogenen Zuständigkeiten übernahm der Landeshauptmann einstweilen selbst.

Das entsprechende Dekret mit der neuen Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern der Landesregierung wurde am Dienstag im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht, teilte das Land mit. Widmann bleibt – solange er nicht seinen Rücktritt erklärt – aber auch ohne Kompetenzen Mitglied der Landesregierung. Das Parteiurgestein äußerte sich vorerst weiter nicht zu seiner Zukunft. Kompatscher meinte am Dienstag bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung, dass Widmann ihm bei einer Unterredung am Montag angekündigt hatte, zurückzutreten – und zwar nachdem Kompatscher ihm die Entziehung der Kompetenzen mitgeteilt hatte. Dieser Schritt erfolgte aber bis dato nicht. “Das ist der Stand der Dinge. Alle weiteren Entscheidungen liegen zunächst bei den Parteigremien der Regierungsmehrheit und schließlich beim Landtag, so wie es im Gesetz vorgesehen ist”, sagte der Landeschef vor den Medienvertretern im Bozner Landhaus.

Der Landeshauptmann kann gemäß der rechtlichen Situation nicht einen einzelnen Landesrat auswechseln. Die Landesregierung müsste geschlossen zurücktreten. Allerdings sind die Mehrheitsverhältnisse im Landtag äußert knapp und die Wahl einer neuen Landesregierung könnte sich dann schwierig gestalten. Ein Problem hat Kompatscher auch mit den entzogenen Kompetenzen. Er könnte zwar einen zusätzlichen Landesrat von außen berufen, benötigt dazu aber eine Zweidrittelmehrheit, wobei die Opposition dabei nicht mitspielen dürfte. Sie fordert vielmehr den Rücktritt der gesamten Landesregierung und Neuwahlen.

Den unbeliebten Gesundheitsbereich – noch dazu in anhaltenden Corona-Zeiten – einem anderen Mitglied der Landesregierung zusätzlich aufzuhalsen, dürfte politischen Beobachtern zufolge aufgrund der Komplexität der Materie eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl schwierig sein. Auch einen anderen Landtagsabgeordneten damit zu betrauen, wird bei dieser Mammutaufgabe nicht einfach.

Achammer hatte am Montag unter anderem auch den Rücktritt von SVP-Vizeparteichef Karl Zeller verlangt, einem Vertrauten und Anwalt von Kompatscher. Diesem war von Gegnern des Landeshauptmannes vorgeworfen worden, die Protokolle an die Medien weitergeleitet zu haben. Zeller lehnte dies gegenüber der italienischen Tageszeitung “Alto Adige” ab. Mit ihm habe niemand gesprochen und er kenne auch die Gründe nicht, erklärte Zeller.

Trotz des gemeinsamen Auftritts vor den Medien waren die eklatanten Differenzen zwischen Achammer und Kompatscher auch am Montag sichtbar geworden. So meinte etwa der Parteiobmann und Landesrat, dass er in Bezug auf Widmann eine “andere Lösung” bevorzugt hätte. Fragen waren nach den Statements der beiden SVP-Granden nicht zugelassen. Ursprünglich hatte nur Achammer zu der Pressekonferenz geladen, in der er über die “aktuelle Situation informieren” wollte. APA-Informationen zufolge reklamierte sich aber dann auch Kompatscher in die Presseerklärung hinein. Das Klima zwischen den beiden SVP-Spitzen gilt seit längerer Zeit als sehr belastet.

Hintergrund der Streitigkeiten innerhalb der Sammelpartei ist die Veröffentlichung von Abhörprotokollen aus dem Jahr 2018 rund um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen der Konzessionsvergabe für den öffentlichen Busdienst in Südtirol. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, auch gegen Kompatscher, endeten Anfang Dezember des vergangenen Jahres mit der Feststellung, dass die öffentliche Verwaltung und der Landeshauptmann keinen Fehler begangen und ausschließlich im Interesse der Allgemeinheit gehandelt hätten.

Den veröffentlichten Ausschnitten zufolge wurde von einigen Exponenten der SVP versucht, 2018 Einfluss auf die personelle Besetzung beim zuständigen Landesrat zu nehmen, um das Bus-Unternehmen SAD zu begünstigen. Widmann sollte als Landesrat den Bereich Mobilität übernehmen, in dessen Zuständigkeiten auch die Buskonzessionen fallen. Gelungen ist dies nicht, da Widmann letztendlich der Gesundheitsbereich übertragen wurde.

Außerdem wurden negative Äußerungen einiger Politiker über Parteifreunde veröffentlicht. Die abfälligen Bemerkungen sind aber aus rein privaten Telefongesprächen entnommen, die mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft an sich nichts zu tun haben. Unter anderem soll sich auch Achammer abwertend über Landeshauptmann und Parteifreund Kompatscher geäußert haben. Und Widmann wurde gar zitiert mit: “Wir haben noch nie so einen schwachen Landeshauptmann gehabt, noch nie einen, der so viel Schaden für das Land gemacht hat.”

In der SVP gibt es offensichtlich zwei Lager, die sich zuletzt zunehmend offen bekriegten. Dem als reformorientierten, eher links-liberal verorteten Flügel der SVP um Landeshauptmann Kompatscher steht das eher konservative Lager gegenüber. Achammer werden zudem Ambitionen auf den Posten des Landeschefs nachgesagt. Kompatscher, der seit 2014 als Landeshauptmann fungiert, hat bisher noch nicht bekanntgegeben, ob er bei der Landtagswahl 2023 noch einmal kandidiert. In einem APA-Interview zu Beginn des Jahres verlangte er zunächst “reinen Tisch” in Sachen SAD, bevor er eine Erklärung über seine Wiederkandidatur abgebe, stellte also quasi ein Ultimatum. Auch Altlandeshauptmann Luis Durnwalder gilt noch als einflussreicher Fädenzieher und Widersacher Kompatschers.

Unterdessen stellt sich der SVP-Bezirk Burggrafenamt geschlossen hinter Landeshauptmann Arno Kompatscher. Die SVP-Bezirksleitung Burggrafenamt habe sich bei ihrer gestrigen Sitzung ausgiebig mit den von Parteiobmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher geforderten personellen Konsequenzen infolge der Veröffentlichung der Abhörprotokolle rund um die SAD-Affäre beschäftigt, heißt es in einer Aussendung. Einstimmig wurde beschlossen, die Vorgehensweise des Landeshauptmannes Arno Kompatscher hinsichtlich der Personalie Thomas Widmann zu unterstützen. Landesrat Thomas Widmann werde aufgefordert, den ihm vom Landeshauptmann nahegelegten Rücktritt zu erklären – und zum Wohle der Partei einen Schritt nach hinten zu machen.