In der SVP brodelt es weiter, Parteileitung am Freitag

Die sogenannte Südtiroler SAD-Affäre rund um diverse Abhörprotokolle hält die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) weiter in Atem. Nicht nur, dass sich Gesundheitslandesrat Thomas Widmann weigert – wie von Landeshauptmann Arno Kompatscher gefordert – nach dem Entzug der Kompetenzen zurückzutreten. Es stottern auch die parteiinternen “Aufräumarbeiten” und damit die Umsetzung des versuchten Schulterschlusses zwischen Kompatscher und Parteiobmann Philipp Achammer.

Widmann will weiter als Landesrat ohne Portefeuille in der Regierung bleiben und hatte in einem Pressestatement am Mittwoch Kompatscher den Ball zugespielt. Es liege am Landeshauptmann, die nächsten Schritte zu setzen – “also dem Landtag eine neue Zusammensetzung der Regierung vorzuschlagen und zur Abstimmung zu bringen”. Dies sollte, so Widmann, möglichst schnell geschehen.

Das Parteiurgestein Widmann war einer der wesentlichen Protagonisten in den an die Öffentlichkeit gelangten Abhörprotokollen. Er hatte sich dort abschätzig über Kompatscher geäußert, indem er zitiert wurde: “Wir haben noch nie so einen schwachen Landeshauptmann gehabt, noch nie einen, der so viel Schaden für das Land gemacht hat.” Der Landeshauptmann begründete die Forderung nach dem politischen Rückzug Widmanns denn auch mit einem zerstörten Vertrauensverhältnis.

Aus dem Büro des Landeshauptmannes hieß es, dass Kompatscher über den Nicht-Rücktritt von Widmann überrascht sei, zumal dieser gegenüber dem Landeschef und im Beisein des Parteiobmannes erklärt hatte, zurücktreten zu wollen, wenn ihm die Agenden entzogen werden. Mehr wollte Kompatscher vorerst nicht sagen, es wurde auf eine SVP-Parteileitungssitzung am Freitag verwiesen. Entlassen kann der Landeshauptmann Widmann gemäß Verfassung nicht. Achammer dürfte in Sachen Widmann ohnehin anderer Meinung sein als Kompatscher. Er hätte eine andere Lösung bevorzugt, ließ der Parteichef und Landesrat bereits in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Landeshauptmann am Montag verlauten.

Am Freitag soll in der Parteileitungssitzung einmal mehr versucht werden, die Affäre politisch einzufangen. Die “Aufarbeitung” der SAD-Affäre stehe dort auf der Tagesordnung, sagte ein Parteisprecher zur APA. Aufzuarbeiten gibt es vieles – und ob die von Achammer und Kompatscher am Montag verlangten Rücktritte wirklich kommen werden, steht in den Sternen. So weigert sich etwa SVP-Obmann-Stellvertreter Karl Zeller seinen Hut zu nehmen, wie von Achammer gefordert. Nur die Landesversammlung könne ihm das Vertrauen entziehen, meinte der Vertraute und Anwalt Kompatschers. Dafür wirft Obmann-Stellvertreterin Angelika Wiedmer das Handtuch. Sie habe sich nichts zu Schulden kommen lassen und habe, entgegen anderslautenden Behauptungen, ihren Wahlkampf selbst bezahlt. Allerdings würden die Geschehnisse ihrer Wertehaltung zuwiderlaufen, erklärte sie. Nicht einverstanden ist sie auch mit dem geforderten Rücktritt von Bozen-Bezirksobmann Christoph Perathoner.

In die Frage, ob der massiv in Frage gestellte Gert Lanz weiterhin SVP-Fraktionssprecher im Südtiroler Landtag bleiben kann, kommt Bewegung. Zehn der 15 Landtagsabgeordneten seiner Partei haben eine Sondersitzung der Fraktion gefordert, in der diskutiert werden soll, ob Lanz in der Position bleiben soll. Er hatte im Streit geäußert, es graue ihm davor, mit einigen Leuten am Tisch zu sitzen. Parteiobmann Achammer kritisierte als Erstunterzeichner des Briefes, in dem die Sondersitzung gefordert wird, dass ein Fraktionssprecher einigend wirken und nicht noch Öl ins Feuer gießen sollte. Die Sondersitzung, so erklärte Lanz gegenüber der APA auf Anfrage, könne frühestens Mitte nächster Woche stattfinden.

Kritik an den internen Streitigkeiten übt auch Soziallandesrätin Waltraud Deeg (SVP) in einem Interview mit der Tageszeitung “Dolomiten”. “Ich habe schon vor eineinhalb Jahren aus dem Umfeld von Karl Zeller gehört, dass es das Ziel ist, die Mehrheit in der SVP zu erringen oder im Zweifelsfall zu riskieren, die Partei zu zerstören”, wird Deeg wörtlich zitiert. Sie verlangt aber auch Aufklärung über die Wahlkampfspenden anlässlich der Landtagswahl 2018. Damals soll rund die Hälfte der über 500.000 Euro umfassenden Spenden aus dem Umfeld des Wirtschaftsberaters Heinz Peter Hager, der die Interessen des Unternehmens Signa des Tiroler Investors René Benko vertritt.

Hager soll nicht nur einen großen Teil der Spenden herbeigeschafft haben, er soll auch im Komitee vertreten gewesen sein, das die Gelder verteilt hat. Entgegen allen Gepflogenheiten ging offenbar nichts davon an die Partei. Es wurden nur einige wenige Kandidaten unterstützt, mehr als die Hälfte floss in den Wahlkampf des Landeshauptmannes. Hager hat am Dienstag auf einer Pressekonferenz SVP-Obmann Achammer vorgeworfen, ihn “erpresst” zu haben. Achammer soll verlangt haben, er solle das Erscheinen des Enthüllungsbuches verhindern, sonst würden auch die Machenschaften rund um die Wahlkampfspenden publik. Der SVP-Obmann hat diese Vorwürfe umgehend zurück- und Hager vorgeworfen, ihn anzugreifen und seinen Rücktritt zu fordern, da er sich offen gegen die von Benko vorgeschlagene neue Unterbringung der Gletscherleiche “Ötzi” ausgesprochen habe.

Und zum Drüberstreuen steht SVP und Landesregierung auch parlamentarisches “Ungemach” ins Haus: Am Montag findet eine Sonderlandtagssitzung auf Antrag der Opposition statt.

Hintergrund der Streitigkeiten innerhalb der Sammelpartei ist die Veröffentlichung von Abhörprotokollen aus dem Jahr 2018 rund um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen der Konzessionsvergabe für den öffentlichen Busdienst in Südtirol. Teil der Protokolle sind abfällige Äußerungen einiger SVP-Politiker über Parteifreunde.

In der SVP gibt es offensichtlich zwei Lager, die sich zuletzt zunehmend offen bekriegen. Erschwerend hinzu kommt ein zunehmend frostiges Verhältnis der Spitzen Achammer und Kompatscher. Dem als reformorientierten, eher links-liberal verorteten Flügel der SVP um den Landeschef steht das eher konservative Lager rund um Achammer gegenüber. Achammer werden zudem Ambitionen auf den Posten des Landeschefs nachgesagt. Kompatscher, der seit 2014 als Landeshauptmann fungiert, hat bisher noch nicht bekanntgegeben, ob er bei der Landtagswahl 2023 noch einmal kandidiert. In einem APA-Interview zu Beginn des Jahres verlangte er zunächst “reinen Tisch” in Sachen SAD, bevor er eine Erklärung über seine Wiederkandidatur abgebe, stellte also quasi ein Ultimatum. Auch Altlandeshauptmann Luis Durnwalder gilt noch als einflussreicher Fädenzieher und Widersacher Kompatschers.