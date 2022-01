SAD-Affäre: Kompatscher verlangt weiter “reinen Tisch”

Die öffentliche Ausschreibung der Konzessionen für einen Großteil der Buslinien in Südtirol zieht weite Kreise. Manche in der Südtiroler Volkspartei (SVP) sprechen bereits von einem Machtkampf um die Nachfolge von LH Arno Kompatscher, der eine Kandidatur bei der Landtagswahl 2023 noch offen gelassen hat. Der Landeschef verlangt im APA-Interview indes weiter “reinen Tisch” innerhalb der Partei, bevor er sich erklärt, für eine dritte Amtszeit bereit zu stehen oder nicht.

Eine erste Ausschreibung der Buslinien war vom Land annulliert worden, da Dokumente dazu an die Öffentlichkeit gekommen waren. Ingomar Gatterer, der CEO des größten Busunternehmens SAD im Land, das einen Großteil dieser Konzessionen derzeit noch betreibt, witterte darin eine bewusste Störung der Ausschreibung und erstattete Anzeige.

Landeshauptmann Kompatscher würde, nach Vermutungen Gatterers, die kleineren Busunternehmen bevorzugen, die aber nicht am Wettbewerb hätten teilnehmen können, da sie nicht die Voraussetzungen hätten. Zwischen der SAD und dem Land gibt er bereits seit Längerem einen erbitterten Kampf mit zahlreichen Gerichtsverfahren.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft endeten Anfang Dezember des vergangenen Jahres schließlich mit der Feststellung, dass die öffentliche Verwaltung und der Landeshauptmann keinen Fehler begangen und ausschließlich im Interesse der Allgemeinheit gehandelt hätten. In der Folge allerdings fielen der Wochenzeitschrift “FF” Abhörprotokolle aus den Untersuchungen in die Hände. Das Blatt brachte eine zweiteilige Serie über die “Abgründe in der Politik und Verwaltung”.

Aus den abgehörten Anrufen geht hervor, dass nach den Landtagswahlen 2018 bei der Regierungsbildung Einfluss genommen worden sei, damit Thomas Widmann (SVP) als Landesrat den Bereich Mobilität übernimmt, in dessen Zuständigkeiten auch die Buskonzessionen fallen. Gelungen ist dies nicht, da Widmann letztendlich der Gesundheitsbereich übertragen wurde.

Widmann, der bereits von 2003 bis 2013 den Bereich Mobilität als Landesrat überhatte, gilt als SAD-freundlich. Er will jedoch von den Versuchen, ihm den Bereich Mobilität zuzuschieben, nichts gewusst haben. Aus den Abhörprotokollen geht nur hervor, dass sich Altlandeshauptmann Luis Durnwalder (SVP) dafür stark gemacht haben soll. In einem Telefonat mit Gatterer hat er, den Protokollen zufolge, bereits den Erfolg des Vorhabens gemeldet.

Durnwalder, der längere Zeit Berater bei der SAD war, scheint eine wichtige Rolle in den Versuchen, die Konzessionen für die SAD zu retten, gespielt zu haben. Er gilt aber auch als einer der parteiinternen Gegenspieler Kompatschers.

Nach dem Bericht der “FF” zu den Abhörprotokollen hatte Kompatscher Ende Dezember bei seiner Pressekonferenz zum Jahresabschluss überraschend erklärt, er verlange eine lückenlose Aufklärung dieser Verquickung zwischen Politik und Privatinteressen. Die Ethik in der Politik sei für ihn sehr wichtig. Erst danach würde er bekanntgeben, ob er 2023 erneut zur Wahl antritt.

Im APA-Interview bekräftigte Kompatscher nunmehr mit deutlichen Worten diese Forderung: “Es steht der schwerwiegende Verdacht im Raum, dass aktuelle und vormalige Mandatsträger ihre Funktion missbraucht hätten, nicht das öffentliche Interesse, sondern das Interesse einzelner zu verfolgen – zum Schaden der Partei und gegen die eigene Landesregierung”. Das müsse ausgeräumt werden: “Wir brauchen Geschlossenheit in der Partei. Das setzt Vertrauen voraus. Das muss wiederhergestellt werden”. Die sei Aufgabe der Parteiführung und “insbesondere des Parteiobmannes” Philipp Achammer.

Diesem werden selbst Ambitionen auf den LH-Sessel und kein friktionsfreies Verhältnis mit Kompatscher nachgesagt. Es gebe kein belastetes, persönliches Verhältnis, verneinte der Landeshauptmann. Er sei “überzeugt, dass der Parteiobmann alle Voraussetzungen hat, das entsprechend aufzuarbeiten”. Es gehe ihm nicht um persönliche Befindlichkeiten und Positionen, sondern er sei seinerzeit in die Südtiroler Volkspartei eingetreten, weil er mit deren “Wertekanon zu 100 Prozent übereinstimme”. Er möchte, dass alle ein “Commitment” gegenüber diesem Wertekanon abgeben.

In diversen SVP-Kreisen wird gemunkelt, Kompatscher wolle die Gelegenheit nutzen, um seine parteiinternen Gegner kaltzustellen. Tatsächlich gibt es Interessenten auf eine Nachfolge, die lieber im kommenden Jahr die Ablöse sehen würden als erst fünf Jahre später.

Parteiobmann und Landesrat Achammer hat unterdessen seinerseits eine “lückenlose Aufklärung” gefordert und will dieser Tage bei einem Treffen mit den Ortsobleuten die weitere Vorgehensweise besprechen. Er versucht offenbar, einen offenen Machtkampf innerhalb der Partei zu vermeiden.