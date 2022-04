SAD-Affäre: Noch offene Fragen zu möglicher Regierungsverkleinerung

In der Südtiroler SAD-Affäre liegt der Ball nach der Entscheidung der SVP-Parteigremien, die Landesregierung von neun auf acht Mitglieder zu verkleinern, nun beim Landtag. Damit würde SVP-Landesrat Thomas Widmann aus der Regierung ausscheiden. Wann es zu einer Abstimmung kommt und ob diese im Rahmen eines Sonderlandtags behandelt wird, war bis Dienstagmittag noch unklar. Wie die APA erfuhr, lag bis dato noch kein entsprechender Antrag vor.

Die nächste reguläre Sitzungsrunde des Landtages ist erst für den 10. Mai anberaumt. Damit der von SVP-Landeshauptmann Arno Kompatscher und SVP-Obmann Philip Achammmer vorgebrachte Vorschlag – der vom Parteiausschuss am Montag einhellig aber ohne Abstimmung gebilligt worden war – durchgeht, wäre eine Mehrheit im Landtag von 18 Stimmen in den ersten beiden Wahlgängen vonnöten. Die Landesregierung, bestehend aus SVP und Lega, verfügt über eine Mehrheit von 19 Stimmen. Parteiurgestein Widmann ist in der Landesregierung weiterhin stimmberechtigt, kündigte aber bereits an, nicht für seine Abwahl zu stimmen. Ein SVP-Mitglied fällt derzeit krankheitsbedingt aus. Es könnte demnach zu einer Pattsituation von 17 gegen 17 Stimmen kommen.

Allerdings herrscht Einigkeit darüber, dass vorgezogene Neuwahlen vermieden werden sollten. Weil Südtirol mit dem Trentino zusammenhängt, würden ohnehin im Herbst 2023 reguläre Wahlen stattfinden. Dann würde in Südtirol innerhalb weniger Monate zwei Mal gewählt.

Am Montag hatte der SVP-Parteiausschuss bei seiner Sitzung die Linie bekräftigt, die bereits in der Vorwoche vorgegeben worden war. Demnach sollten nach der SAD-Affäre vier hohe Parteifunktionäre ihre Posten räumen, darunter Parteivize Karl Zeller, Fraktionschef Gert Lanz, der Obmann des SVP-Bezirks Bozen, Christoph Perathoner, und Widmann. Lediglich Lanz war bisher zurückgetreten. Achammer soll mit Zeller in den kommenden Tagen ein weiteres Gespräch führen.

Widmann äußerte sich in Abhörprotokollen abschätzig über den Landeschef. Er hatte unter anderem die Gesundheitskompetenzen inne, ist momentan aber nur mehr Landesrat ohne Portefeuille, nachdem ihm Kompatscher die Kompetenzen entzogen hatte. Die Sammelpartei SVP war in den vergangenen Wochen und Monaten von massiven Streitigkeiten erschüttert worden. Hintergrund ist die Veröffentlichung von Abhörprotokollen aus dem Jahr 2018 rund um staatsanwaltschaftliche, letztlich eingestellte Ermittlungen wegen der Konzessionsvergabe für den öffentlichen Busdienst (SAD ist das größte Busunternehmen, Anm.) in Südtirol.

Teil der Protokolle sind abfällige Äußerungen einiger SVP-Politiker über Parteifreunde. In der SVP gab es zudem offensichtlich zwei Lager, die sich zunehmend offen bekriegten. Dem als reformorientierten, eher links-liberal verorteten Flügel um den Landeschef steht das eher konservative Lager rund um Achammer gegenüber. Achammer werden zudem Ambitionen auf den LH-Posten nachgesagt. Kompatscher hat bisher noch nicht bekanntgegeben, ob er bei der Landtagswahl 2023 noch einmal kandidiert.