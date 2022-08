“SASA-Bus verliert Reifen” – VIDEO

Bozen – Der Süd-Tiroler Freiheit wurde ein Video zugespielt, in dem zu sehen ist, wie ein SASA-Bus liegen geblieben ist. Offenbar hat der Bus den linken hinteren Reifen verloren. Diesen Vorfall greift die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit auf, um den Nahverkehr in Südtirol zu bemängeln. “Es ist ein weiterer Beweis dafür, wie Landesrat Alfreider den öffentlichen Nahverkehr buchstäblich an die Wand fährt”, so Landtagsabgeordnete Myriam Atz Tammerle.

“Unterbrochene Bahnlinien, Verspätungen, zahlreiche Ausfälle… Die Zustände im Nahverkehr werden immer chaotischer. Erst kürzlich wurde Atz Tammerle ein Fall geschildert, wo ein Bus aus dem Verkehr gezogen wurde, weil aus den abgefahrenen Reifen schon die Drähte zum Vorschein kamen. Und das, obwohl Fahrzeuge für den Personentransport eigentlich öfter gewartet und kontrolliert werden müssten, als Privatfahrzeuge, da strengere Sicherheitsbestimmungen gelten”, heißt es weiter.

„Die vielen Probleme, die man damals beim Behindertentransport mit ‚Tundo‘ hatte, scheinen sich nun im vom Land geführten Nahverkehr zu wiederholen“, gibt Atz Tammerle zu bedenken. „Wenn Busse mit abgebrauchten Reifen unterwegs sind oder diese sogar verlieren, ist auch die Sicherheit der Fahrgäste gefährdet“, warnt die Landtagsabgeordnete.

“Doch Landesrat Alfreider ist mit all diesen Problemen völlig überfordert. Antworten auf kritische Landtagsanfragen kommen oft zu spät und sind wenig aussagekräftig. So kann das nicht weitergehen“, ist Atz Tammerle überzeugt.

Sie kündigt eine weitere Landtagsanfrage bezüglich der Wartung der Busse an.