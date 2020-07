Schallenberg besucht am Montag Südtirol

Nach seinem Besuch in Rom am Freitag bricht Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag zu einer weiteren Reise südlich des Brenners auf. Der Minister stattet dem offiziellen Südtirol einen Besuch ab und wird unter anderem in Bozen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher (ÖVP) zusammentreffen, bestätigte das Außenministerium der APA einen Bericht der “Dolomiten” (Freitagsausgabe).

Zudem wird Schallenberg auch SVP-Obmann Philipp Achammer treffen. Auf dem Programm stünden autonomiepolitische Themen, die mit Österreich abzustimmen seien. Angesprochen werde wahrscheinlich auch die “Verstimmung” wegen der Corona-bedingten Grenzschließung, hieß es. Der Außenminister wird laut dem Bericht mit dem Zug nach Bozen reisen.