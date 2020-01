Schallenberg betont Rolle der EU im USA-Iran-Konflikt

Im Konflikt zwischen dem Iran und den USA will Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) die Verhandlerrolle der Europäischen Union betonen. “Wenn die Parteien nicht zum Verhandlungstisch wollen, bringen wir den Verhandlungstisch zu ihnen”, sagte Schallenberg kurz vor Beginn eines Sondertreffens der EU-Außenminister am Freitagnachmittag in Brüssel.

Die EU könne hier einen “Verhandlungsdienst” bringen, etwa die Parameter für neue Gespräche mit den beiden Konfliktparteien abstecken, so der Minister vor Journalisten. Er habe diesbezüglich auch dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell einen Vorschlag unterbreitet. Angesichts der angespannten Situation hatte der Spanier Borrell kurzfristig zu dem Treffen nach Brüssel eingeladen.

Bereits am Donnerstag sandte Schallenberg Borrell einen entsprechenden Brief, in dem er die Entsendung einer politisch hochrangig besetzten Mission nach Teheran und Washington vorschlägt. Die Mission, der neben Borrell auch EU-Außenminister angehören könnten, solle sich sobald wie möglich auf den Weg machen, um in beiden Ländern die für einen neuen Dialog notwendigen Parameter zu identifizieren bzw. zu definieren, heißt es in dem Brief, der der APA vorlag.

Es gehe darum, wieder einen “Dialogkanal” aufzubauen. Auf die Frage, ob Wien als neuerlicher Ort eines Dialoges infrage komme, entgegnete der Minister, dass es darum nicht gehe. Vordergründlich sei, dass die Parteien “miteinander reden”. Gleichzeitig forderte Schallenberg eine Ende der “Gewaltspirale”, der Konflikt am Persischen Golf sei derzeit jedenfalls eine große Gefahr.

Das im Juni 2015 in Wien ausverhandelte Atomabkommen aufzugeben, wie von US-Präsident Donald Trump immer wieder gefordert, hält der Außenminister für “völlig verfehlt”. Er bedaure, dass sich die USA und der Iran immer mehr davon distanzierten. “Wir stehen zum Atomabkommen.”

Angesprochen auf mögliche neue Sanktionen gegen den Iran nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine in Teheran, wollte sich Schallenberg nicht festlegen. Zuerst müssten die Fakten geklärt werden. Er forderte Transparenz bei der Aufklärung der Absturzursache und zeigte sich erfreut über die von Teheran angekündigte Kooperation dabei.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran war vergangene Woche nach der gezielten Tötung des hochrangigen iranischen Generals Qassem Soleimani in Bagdad eskaliert. Der Iran reagierte mit Vergeltungsschlägen auf von den USA genutzten Militärstützpunkten im Irak, wobei aber niemand verletzt oder getötet wurde. Die EU-Außenminister beraten am Freitagnachmittag über den Konflikt im Nahen Osten und welche Rolle die EU dabei spielen kann.