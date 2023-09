Schallenberg empfängt mitteleuropäische C5-Amtskollegen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kommt am Mittwoch in Wien mit seinen Amtskollegen der mittelosteuropäischen Nachbarn Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien zusammen. Es handelt sich bereits um das zehnte Treffen der “Central 5” (C5), eines in der Corona-Pandemie 2020 gegründeten Dialogforums. Stand damals die Überwindung konkreter Herausforderungen wie Grenzschließungen im Vordergrund, geht es nun um das gemeinsame internationale Auftreten der fünf Staaten.

Schallenberg betonte im Vorfeld des Treffens mit Miroslav Wlachovský (Slowakei), Tanja Fajon (Slowenien), Jan Lipavský (Tschechien) und Péter Szijjártó (Ungarn), dass regionale Zusammenarbeit für ihn “absolute Priorität” habe. “Nachbarschaft ist wichtig, neighbourhood matters!” Schließlich habe die Vergangenheit “gelehrt, dass die Probleme unserer Nachbarn allzu oft auch unsere eigenen sind”, verwies Schallenberg in einer Aussendung auf die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine oder Migrationswellen.

Im Zusammenhang mit dem Krieg will Schallenberg auf ein weiterhin geeintes Vorgehen pochen. “Unsere Einheit ist unser stärkstes Gut.” Innerhalb der C5-Gruppe sorgt Ungarn immer wieder mit Kritik am europäischen Vorgehen gegenüber dem Aggressor Russland für Aufsehen, doch hat es die EU-Sanktionen bisher immer mitgetragen. Waffenlieferungen an die Ukraine lehnt das NATO-Land aber ab. In der Slowakei könnte ein ähnlicher Kurswechsel bevorstehen, wenn der linkspopulistische Ex-Premier Robert Fico die dortigen Nationalratswahlen am Samstag gewinnen sollte.

Am Gespräch der fünf Außenminister wird auch die Generalsekretärin der in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Schmid, teilnehmen. Nachdem die OSZE nach der ersten russischen Aggression gegen die Ukraine im Jahr 2014 mit einer Beobachtungsmission eine wichtige Rolle bei der Eindämmung des Konflikts spielte, ist sie nun praktisch lahmgelegt. Mit Jahreswechsel könnte die größte regionale Sicherheitsorganisation der Welt sogar führungslos werden, weil der Aggressor Russland die Kandidatur Estlands als OSZE-Vorsitzland blockiert. Mit Schmid werde man “die wichtige Rolle der OSZE als Plattform für die Zeit nach der russischen Invasion” besprechen, hieß es aus dem Außenministerium. Ein weiteres Thema des C5-Treffens wird der Kampf gegen illegale Migration sowie die Lage am Westbalkan nach den jüngsten Ausschreitungen im Kosovo sein.