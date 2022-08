Schallenberg gegen vollständige Visasperre für Russen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist gegen eine vollständige Visasperre für russische Staatsbürger. Für eine Debatte über eine Aufhebung eines Abkommens mit Moskau über Visa-Erleichterungen zeigte sich Schallenberg vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag in Prag aber offen. Zuvor hatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) derzeit eine Teilnahme Österreichs an einer gemeinsamen militärischen Ausbildungsmission für die Ukraine ausgeschlossen.

Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wollen die Unionsstaaten die Voraussetzungen für eine gemeinsame militärische Ausbildungsmission für die Ukraine prüfen. Der Katalane sagte nach informellen Beratungen der EU-Verteidigungsminister in der tschechischen Hauptstadt, die 27 Mitgliedsländer hätten grundsätzlich zugestimmt, die “Parameter für eine EU-Militärmission für die Ukraine festzulegen”.

“Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit, dabei zu sein”, erklärte dazu Tanner, die meinte, dass nicht nur “rechtliche und örtliche Fragen” geklärt werden müssten, sondern auch inhaltliche. Eine EU-Ausbildungsmission braucht Einstimmigkeit unter den EU-Staaten. Österreich könne sich aufgrund seiner Neutralität wieder “konstruktiv enthalten”, bestätigte Tanner.

Der Vorsitzende des EU-Militärausschusses, der Österreicher Robert Brieger, meinte hingegen, dass eine Entscheidung für eine derartige Mission eine Frage des gemeinsamen politischen Willens sei. “Es scheint so zu sein, dass es im Rahmen des EU-Vertrages Möglichkeiten gibt, auch auf europäischem Boden eine solche Unterstützungs- und Trainingsmission zu etablieren”, erklärte der General.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow übermittelte nach Borrells Worten per Videokonferenz eine Liste konkreter Ausbildungswünsche. Die EU müsse darauf “schnell und ambitioniert reagieren”, forderte Borrell. “Es wäre besser, die Fähigkeiten der Mitgliedstaaten zu bündeln”, sagte der Spanier. Als Beispiel nannte er den Schutz gegen ABC-Waffen. Bisher unterstützen die EU-Staaten die Ukraine bilateral im Kampf gegen Russland.

Weniger konkret äußerte sich die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova. Sie sagte als amtierende EU-Ratsvorsitzende, die Mitgliedsländer wollten “mehr Ausbildung und Ausrüstung” für die Ukraine zur Verfügung stellen. Sie verwies unter anderem auf die 15 Panzer, die Deutschland Tschechien im Rahmen eines Ringtauschs zur Verfügung stellen will.