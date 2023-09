Schallenberg im Irak: “Neues Kapitel aufschlagen”

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist Montagabend in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen, wo er am Dienstag mit Staatspräsident Abdul Latif Rashid, Premier Mohammed Shia’ al-Sudani und Außenminister Fuad Hussein zusammentreffen wird. “Wir wollen ein neues Kapitel in den Beziehungen aufschlagen”, sagte Schallenberg auf der Anreise über Doha zu österreichischen Medien. Ziel sei “eine Kooperation auf Augenhöhe in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit”.

Der Irak habe in der Region diesbezüglich eine “Scharnierfunktion”, betonte der Außenminister, er sei daher ein besonders wichtiger Partner. Da es nunmehr wieder eine Botschaft in Bagdad gebe, werde eine neue Ebene erreicht. Die österreichische Vertretung, die 1991 geschlossen worden war, ist bereits seit knapp einem Jahr wieder in Funktion. Aus Sicherheitsgründen ist sie im “Hotel Babylon Rotana” untergebracht. Am Dienstag erfolgt offiziell die feierliche Wiedereröffnung.

Es sei bereits ein Rückübernahmeabkommen unterzeichnet worden, erinnerte Schallenberg an erste Resultate der verstärkten bilateralen Beziehungen im Bereich Illegale Migration. Damit habe sich die Zahl der Rückführungen in den Irak fast “verzwanzigfacht”, rechnete der Außenminister vor, um die Angaben in Folge etwas zu relativeren. Die Zahl der Rückführungen sei von einer Person (“oder zwei”) auf 18 gestiegen. Während des Besuchs in Bagdad soll Schallenberg zufolge auch ein “Memorandum of Understanding” im Bereich Polizeikooperation unterzeichnet werden.

Prinzipiell ortete der Außenminister eine “positive Entwicklung” im Irak. Er habe schon im Jahr 2011 und 2015 mit seinen Vorgängern Michael Spindelegger beziehungsweise Sebastian Kurz (beide ebenfalls ÖVP) Bagdad und Erbil, die Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, besucht. Damals sei die Sicherheitslage noch eine ganz andere gewesen, erinnerte sich Schallenberg. “Das Land hat sich stabilisiert.”

Der Irak war 2003 von US-Truppen eingenommen worden, die den damaligen Machthaber Saddam Hussein stürzten. Nach dem Abzug der amerikanischen Truppen 2011 nutzte aber die jihadistische Terrororganisation “Islamischer Staat” (IS) das militärische Machtvakuum. Auf Bitte der Regierung erfolgte eine erneute amerikanische Intervention. In Zusammenarbeit mit Partnerländern konnte der IS bis 2017 in die Schranken gewiesen werden.

“Wir haben ein Interesse an einem stabilen und geeinten Irak”, unterstrich der Außenminister. In den vergangenen Jahren habe die Zentralregierung auch an Durchschlagskraft gewonnen. Das sei auch im Verhältnis zwischen Bagdad und Erbil zu erkennen. Dass nunmehr die Öleinnahmen aus der kurdischen Autonomie “transparent” über die Zentralregierung laufen würden, sei vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen.

Eine solide Regierung in Bagdad sei auch wichtig, um gegen Einflüsse von außen resistenter zu werden, analysierte Schallenberg. “Es ist ein Staat, an dem gezogen und gezerrt wird”, skizzierte er die Lage, “aus dem Iran, aus der Türkei.” Der Versuch der Einflussnahme des Irans wird auch in den USA kritisch beäugt. Wenn der Staat aber stabil bleibe, sollte es in Zukunft auch für “junge Irakerinnen und Iraker weniger Anreize geben, das Land zu verlassen”, resümierte Schallenberg. Derzeit gebe es doch einen beachtlichen “Brain-Drain” zu verkraften.

Der Irak beziehe aus Österreich auch Entwicklungshilfe, erinnerte der Minister. In Zukunft sollte es aber vor allem eine breitere wirtschaftliche Kooperation geben. Von 2012 bis 2022 stellte Österreich dem Irak fast 20 Millionen Euro bereit, 2023 belief sich der Beitrag auf 1,5 Millionen Euro. Seit 2017 sank aber die Zahl der Menschen im Land, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, von elf auf 2,5 Millionen. Darunter befinden sich aber 1,1 Millionen Kinder.

20 Jahre nach der US-Invasion hat sich das Leben im Irak bis zu einem gewissen Grad zwar normalisiert, doch gibt es weiterhin miteinander verschränkte Probleme wie politische Instabilität, Armut und Korruption. Schätzungen zufolge dürften dem Staat durch die weit verbreitete Korruption seit 2003 Einnahmen in Höhe von mindestens 350 Milliarden US-Dollar entgangen sein, wie einem Bericht der Wirtschaftskammer (WKO) zu entnehmen ist.

Wichtigster Wirtschaftsfaktor ist der Erdölsektor, der laut WKO rund 95 Prozent der Staatseinnahmen und 98 Prozent der Exporte ausmacht. Damit ist der Irak hinter Venezuela und Saudi-Arabien der drittgrößte Erdölexporteur weltweit und der zweitgrößte unter den OPEC-Staaten. Die Energiekrise im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine führte im Vorjahr zu einer weiteren Steigerung der Ölausfuhren. Allerdings sorgten schwankende Ölpreise auch zu wirtschaftlichen Problemen samt sozialen Folgeerscheinungen.

Schallenberg ortete jedenfalls ein großes Potenzial für wirtschaftliche Kooperation. Er wurde auch von einer zehn Unternehmen umfassenden Wirtschaftsdelegation begleitet. Diese sollen ihre Projekte beim Treffen mit Premier Mohammed Shia’ al-Sudani präsentieren.

Im Irak könnten in den kommenden Jahren Großprojekte mit einem Volumen von insgesamt 400 Milliarden Dollar schlagend werden, rechnete Schallenberg vor. Davon sollten auch österreichische Firmen profitieren können, etwa in den Bereichen Gesundheit, Telekommunikation oder dem Bau von Verkehrswegen, meinte Schallenberg. Heimische Unternehmen hätten in der Region einen guten Ruf, konstatierte Schallenberg. “Sie tauchen auch einmal schwierige Zeiten durch und bleiben.”

Am Mittwoch ist in Erbil ein bilaterales Wirtschaftsforum geplant, da gerade die ölreiche Region Kurdistan-Irak als Handelspartner von großem Interesse ist. Die Handelsbeziehungen mit Österreich sind laut Wirtschaftskammer (WKO) zuletzt gewachsen. Der Mineralölkonzern OMV ist seit 2007 in der irakischen Kurdenregion tätig, und zwar in den Explorationsblöcken Bina Bawi, Shorish und Mala Omar sowie durch eine Beteiligung an der Pearl Petroleum Company Limited (PPCLD). Auch die Fluglinie Austrian (AUA) ist vor Ort präsent und bietet Direktflüge zwischen Wien und Erbil an.

Chancen für österreichische Firmen bestehen der WKO zufolge unter Berücksichtigung der Sicherheitslage vor allem in den Bereichen Infrastruktur, Energiewirtschaft, Landwirtschaft (Bewässerung), Bauwirtschaft (Wohnungsbau) sowie im Gesundheitssektor. Möglichkeiten bieten sich auch in den Sparten Konsumgüter (Lebensmittel und Getränke) und pharmazeutische Waren.

Allerdings macht sich auch der Klimawandel im Irak bemerkbar. Ende September 2022 mussten etwa 3.000 Familien aufgrund des niedrigen Wasserstands der Flüsse Euphrat und Tigris und infolge heftiger Dürreperioden ihre Wohnstätten verlassen. Ein extremer Rückgang an Niederschlägen sorgte für eine Wasserkrise, die auch eine Verödung landwirtschaftlicher Flächen, zum Austrocknen von Seen und Teichen sowie zur Versalzung des Bodens und zum Anstieg der industriellen Verschmutzung führte.