Schallenberg sieht “ermutigende Zeichen” im Nahost-Konflikt

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Dienstag zu einer viertägigen Nahost-Reise aufgebrochen, die ihn nach Israel, Palästina, Jordanien und in den Libanon führen wird. Vor seinem Abflug in Wien sprach er von “sehr ermutigenden Zeichen” im Ringen um Geiselbefreiung und Waffenruhe im Gazastreifen und äußerte die Hoffnung auf einen “nachhaltigen Waffenstillstand”.

Schallenberg wird am Nachmittag in Tel Aviv erwartet, wo er zunächst Außenminister Israel Katz sowie Angehörige der von der Terrororganisation Hamas im vergangenen Oktober in den Gazastreifen verschleppten Geiseln trifft. Die Befreiung der noch rund 130 Menschen müsse “höchste Priorität” haben, betonte der Außenminister vor österreichischen Journalisten. “Das ist das größte Joch für alles, was im Nahen Osten geschieht”, betonte er.

Schallenberg wird am Abend auch mit Gilad Korngold sprechen, dem Vater der israelisch-österreichischen Geisel Tal Shoham. Österreich lasse “nichts unversucht”, um den Familienvater aus den Fängen der Hamas-Terroristen zu befreien, versicherte Schallenberg. “Wir arbeiten auf allen Ebenen sehr intensiv daran”, berichtete der Außenminister etwa von Kontakten mit seinen Amtskollegen aus Ägypten, der Türkei oder Katar. Das Emirat spielt eine Schlüsselrolle als Vermittler zwischen der Hamas und Israel und hat jüngst auch bei den Taliban die Freilassung des rechtsextremen “Afghanistan-Urlaubers” Herbert F. nach neun Monaten Haft erwirken können.

Schallenberg bezeichnete es als “selbstverständlich”, dass er seine Nahost-Reise in Israel beginnt. Österreich habe seit Jahrzehnten “sehr freundschaftliche und tragfähige Beziehungen mit der arabischen Welt”, sei aber auch strategischer Partner Israels.

Er reise “mit klaren Botschaften”, betonte der Außenminister. Diesbezüglich hob er insbesondere den “politischen Horizont” für den Gazastreifen und darüber hinaus hervor. Es gehe darum, “wie wir wieder in eine Situation kommen, wo die Diplomatie Platz greifen kann, wo wir in Richtung weiterer Normalisierung (Israels) mit der arabischen Welt, aber eben auch Zwei-Staaten-Lösung mit Palästina kommen”, so Schallenberg in Anspielung auf die strikte Weigerung Israels, einen unabhängigen Palästinenserstaat zuzulassen.

Oberste Priorität habe die Befreiung der Geiseln und die Linderung der humanitären Not im Gazastreifen. “Das kann nur geschehen, wenn wir Waffenpausen haben, die hoffentlich dann auch zu einem nachhaltigen Waffenstillstand führen können.” Schallenberg wies darauf hin, dass die Brücken zwischen den Konfliktparteien “nie komplett abgerissen” seien und es derzeit “sehr intensive Gespräche” in verschiedenen Städten gebe. “Ich glaube, dass es sehr ermutigende Zeichen gibt.”

Der Außenminister wollte gleichwohl keine Prognose wagen, ob bei dem möglichen nächsten Geiselaustausch auch der Österreicher Shoham dabei sein wird. “Ich bin vorsichtig, was hier allzu optimistische Zeichen betrifft. Wir haben diese Situation schon seit Monaten. Wir bemühen uns und hoffen, dass wir eher früher als später eine positive Nachricht haben”, sagte er auf eine Frage der APA.

Die Reise findet vor dem Hintergrund von Plänen Israels statt, mit der Grenzstadt Rafah noch den letzten Zufluchtsort im Gazastreifen mit einer Militäroffensive zu überziehen. Nach Rafah haben sich Hunderttausende Palästinenser geflüchtet. Auch die klare Absage Israels an eine Zwei-Staaten-Lösung sorgt für Irritationen selbst bei seinen engsten internationalen Verbündeten, zu denen auch Österreich gezählt wird.

Am Mittwoch absolviert Schallenberg Termine in Jerusalem, dem palästinensischen Verwaltungszentrum Ramallah und der jordanischen Hauptstadt Amman. In Ramallah will er den scheidenden palästinensischen Premier Mohammed Shtayyeh treffen, in Amman Außenminister Abdallah Bou Habib. Am Donnerstag will er in der libanesischen Hauptstadt Beirut die Militär- und Regierungsspitze des Landes sowie den Kommandanten der UNO-Truppe UNIFIL treffen, an der auch das Bundesheer mit rund 180 Soldaten beteiligt ist. Am Freitagvormittag wird der Minister wieder in Wien erwartet.