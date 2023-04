Schallenberg trifft vietnamesische Staatsspitze

Großer Empfang für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Vietnam: Am zweiten Tag seines Besuchs im südostasiatischen Land trifft Schallenberg am Montag seinen Amtskollegen Bui Thanh Son, Regierungschef Pham Minh Chinh sowie Planungsminister Nguyen Chi Dung. Der von 21 Firmenchefs begleitete Außenminister will sich als Türöffner für österreichische Unternehmen betätigen, sieht in Vietnam aber auch einen wichtigen Partner zur Eindämmung der großen globalen Konflikte.

Vietnam und Österreich würden als stark exportorientierte Länder für eine “regelbasierte Ordnung” und gegen “das Gesetz des Dschungels” eintreten. “Das ist etwas, wo wir sicher eine sehr große Überschneidung haben. Das sind ganz fundamentale Interessen, die wir teilen”, sagte Schallenberg Sonntagabend nach seinem Eintreffen in Hanoi. Mit diesem Argument will er seine Gesprächspartner auch dazu bringen, sich stärker auf die Seite der von Russland überfallenen Ukraine zu stellen. Das kommunistische Regime hat in die Zeit des Vietnamkriegs zurückreichende gute Beziehungen mit Russland, weswegen es sich bei den UNO-Resolutionen gegen den Aggressor der Stimmen enthalten hat. Für den Westen interessant ist Vietnam deswegen, weil sein Verhältnis zum russischen Bündnispartner China unter anderem wegen Territorialkonflikten im Meer äußerst gespannt ist.

Schallenberg versicherte, die Frage der Menschenrechtsverletzungen im Ein-Parteien-Regime ansprechen zu wollen. Erst vergangene Woche war ein bekannter vietnamesischer Blogger wegen Regierungskritik zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Während Außenminister Bui erst im September anlässlich des 50. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen in Wien war, absolviert Schallenberg den ersten “Stand-alone”-Besuch eines österreichischen Außenministers in Vietnam. Vor 28 Jahren war Alois Mock in Hanoi gewesen, allerdings in Begleitung des damaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil.

Das 100-Millionen-Einwohner-Land Vietnam gilt als Wachstumsmotor Südostasiens. Im Zuge der Zuspitzung des Taiwan-Konflikts hat es zusätzlich an Bedeutung gewonnen, weil viele große Unternehmen wie Samsung oder Apple ihre Produktion von China dorthin verlagern. Europäische Unternehmen profitieren seit 2020 von einem EU-Vietnam-Freihandelsabkommen, das praktisch alle Handelshemmnisse abbauen soll. Schallenberg wird Montagnachmittag auch an einem Forum für Infrastruktur- und Technologiekooperation teilnehmen, bei dem sich die mitgereisten österreichischen Topmanager vietnamesische Staatsaufträge erhoffen.