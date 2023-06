Scharfe Kritik nach Koranverbrennung in Stockholm

Arabische Staaten haben die Verbrennung eines Korans in der schwedischen Hauptstadt Stockholm stark kritisiert. Die Arabische Liga verurteilte in einer Erklärung vom Donnerstag die Genehmigung der Verbrennung durch die schwedischen Behörden aufs Schärfste. Schweden müsse islamfeindlichen Ideen und Extremismus entgegentreten, statt diese zu fördern, hieß es.

Als Reaktion auf die “inakzeptable Tat” berief Marokko seinen Botschafter in Schweden zur “Konsultation auf unbestimmte Zeit” zurück, wie die lokale Nachrichtenagentur MAP am Donnerstag berichtete. Zudem wurde Schwedens Botschafter in Rabat ins marokkanische Außenministerium zitiert.

Das Außenministerium in Saudi-Arabien teilte mit: “Diese hasserfüllten und wiederholten Taten können unter keiner Rechtfertigung hingenommen werden.” Sie schürten Hass, Ausgrenzung und Rassismus. Das mehrheitlich muslimische Ägypten äußerte sich ähnlich. “Die Verbrennung einer Kopie des Heiligen Korans durch einen Extremisten ist eine schändliche Tat, die am ersten Tag von Eid al-Adha die Gefühle von Muslimen auf der ganzen Welt provoziert”, erklärte das ägyptische Außenministerium mit Hinweis auf das islamische Opferfest, das am Mittwoch begann.

Die pro-iranische Hisbollah im Libanon forderte in einer Erklärung die arabischen und islamischen Regierungen auf, Schritte zu unternehmen, um andere Länder dazu zu bewegen, “die Wiederholung dieser Torheiten auf ihrem Boden zu verhindern und die Verbreitung einer Kultur des Hasses zu stoppen”. Auch Irans Außenamtssprecher Nasser Kanaani verurteilte den Schritt als “provokant” und “inakzeptabel”.

Bei einer öffentlichen Demonstration in Stockholm war am Mittwoch ein Koran angezündet worden. Ein Mann setzte hinter Absperrband der Polizei ein Exemplar der heiligen Schrift des Islams in Brand. Die Polizei hatte den Protest vor der Stockholmer Moschee im Viertel Södermalm zuvor bewilligt, nachdem andere Aktionen dieser Art im Februar untersagt worden waren. Schwedische Gerichte hatten danach geurteilt, dass die Polizei nicht das Recht habe, die Erlaubnis zu Koranverbrennungen zu verweigern. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Volksverhetzung gegen den Veranstalter des Protests.

Die Türkei verurteilte die Aktion umgehend als “verachtenswert” und “inakzeptabel”. Der Vorfall könnte die Aussichten auf Schwedens NATO-Beitritt trüben, den die Türkei bisher blockiert. Schweden und Finnland hatten im Mai 2022 vor dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gemeinsam die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Finnland ist bereits Anfang April als 31. Mitglied in das westliche Verteidigungsbündnis aufgenommen worden. Schweden fehlt dagegen nach wie vor die Zustimmung der Türkei und Ungarns.

Auch das US-Außenministerium kritisierte die Koran-Verbrennung. “Wir haben immer gesagt, dass die Verbrennung religiöser Texte respektlos und beleidigend ist”, sagte der stellvertretende Pressesprecher Vedant Patel. Ungeachtet dessen müsse Schweden “so schnell wie möglich” Mitglied der Nato werden.

Bereits im Jänner hatten rechtsextreme Demonstranten in Stockholm einen Koran vor der türkischen Botschaft verbrannt und damit wütende Reaktionen in der islamischen Welt ausgelöst. Die Koran-Verbrennung führte damals zu einer Verhärtung des türkischen Widerstands gegen Schwedens NATO-Beitritt.

Ankara begründet seine bisherige Blockade von Schwedens Aufnahme in die Militärallianz aber vor allem damit, dass das Land ein Zufluchtsort für “Terroristen” sei. Damit sind in erster Linie Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gemeint.