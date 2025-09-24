Schießerei mit Verletzten und Toten in ICE-Stelle in Dallas

Von: APA/Reuters

Bei einer Schießerei bei einer Einrichtung der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE in Dallas am Mittwoch sind mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Laut NBC News wurden zwei Personen erschossen und eine dritte verletzt. Der Schütze starb laut Bundesbeamten an einer selbst zugefügten Schusswunde. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte auf X, dass es mehrere Verletzte und Tote gebe und der Schütze tot sei.

Die Polizei rückte laut lokalen Medien gegen 7.30 Uhr Ortszeit zu der Einrichtung im Nordwesten von Dallas aus. Der Schütze sei auf dem Dach eines nahe gelegenen Gebäudes tot aufgefunden worden, berichtete der lokale ABC-Sender WFAA unter Berufung auf Quellen. “Nach vorläufigen Informationen handelt es sich möglicherweise um einen Scharfschützen”, sagte der amtierende ICE-Direktor Todd Lyons gegenüber CNN.

Vizepräsident Vance: “Angriffe auf Strafverfolgungsbehörden müssen aufhören”

“Die obsessiven Angriffe auf Strafverfolgungsbehörden, insbesondere auf die ICE, müssen aufhören. Ich bete für alle, die bei diesem Angriff verletzt wurden, und für ihre Familien”, schrieb US-Vizepräsident JD Vance auf X in Antwort auf Noems Beitrag.