Aktuelle Seite: Home > Politik > Schießerei mit Verletzten und Toten in ICE-Stelle in Dallas
Schütze tot

Schießerei mit Verletzten und Toten in ICE-Stelle in Dallas

Mittwoch, 24. September 2025 | 16:05 Uhr
Zahl der Waffen und der Besitzer im Steigen pistole waffe
APA/APA (Jäger)/ROBERT JAEGER
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Bei einer Schießerei bei einer Einrichtung der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE in Dallas am Mittwoch sind mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Laut NBC News wurden zwei Personen erschossen und eine dritte verletzt. Der Schütze starb laut Bundesbeamten an einer selbst zugefügten Schusswunde. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte auf X, dass es mehrere Verletzte und Tote gebe und der Schütze tot sei.

Die Polizei rückte laut lokalen Medien gegen 7.30 Uhr Ortszeit zu der Einrichtung im Nordwesten von Dallas aus. Der Schütze sei auf dem Dach eines nahe gelegenen Gebäudes tot aufgefunden worden, berichtete der lokale ABC-Sender WFAA unter Berufung auf Quellen. “Nach vorläufigen Informationen handelt es sich möglicherweise um einen Scharfschützen”, sagte der amtierende ICE-Direktor Todd Lyons gegenüber CNN.

Vizepräsident Vance: “Angriffe auf Strafverfolgungsbehörden müssen aufhören”

“Die obsessiven Angriffe auf Strafverfolgungsbehörden, insbesondere auf die ICE, müssen aufhören. Ich bete für alle, die bei diesem Angriff verletzt wurden, und für ihre Familien”, schrieb US-Vizepräsident JD Vance auf X in Antwort auf Noems Beitrag.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
132
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
102
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Kommentare
96
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Kommentare
52
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Kommentare
44
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Untersuchung gegen zwei Carabinieri-Beamte
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 