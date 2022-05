Schlanders: Grünes Licht für Fahrradverleih am Bahnhof

Schlanders – Die Gemeinde Schlanders plant, beim Bahnhof einen Fahrradverleih zu errichten. Hierfür soll auf einer Fläche von 512 Quadratmetern eine neue “Zone für öffentliche Einrichtungen” mit Durchführungsplan entstehen.

Dazu müssen ein Teil der öffentlichen Grünfläche (72 Quadratmeter), ein Teil des öffentlichen Parkplatzes (149 Quadratmeter), ein Teil der Gemeindestraße (184 Quadratmeter) sowie ein Teil des Eisenbahngebietes (107 Quadratmeter) umgewandelt werden. Der dafür nötigen Abänderung des Bauleitplans und Landschaftsplans der Gemeinde Schlanders hat die Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung auf Vorschlag von Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer zugestimmt.

Abstimmung auf historische Bahnhofsgebäude

“Nun steht genügend Fläche zur Verfügung, damit der Fahrradverleih errichtet werden kann”, erklärte Landesrätin Hochgruber Kuenzer nach der Regierungssitzung. “Damit dieser sich gut in das bestehende Bahnhofsareal einfügt, muss die Bebauung auf die traditionellen Bautypologien und Materialien der historischen Bahnhofsgebäude abgestimmt werden.” So sehe es die Auflage des Landesamtes für Bau- und Kunstdenkmäler vor, so Kuenzer.

Der Durchführungsplan für die Zone “Fahrradverleih Bahnhof” soll in den Jahren 2022/2023 ausgearbeitet und genehmigt werden. Die Genehmigung des Projektes und die Ausführung der Arbeiten ist für die Jahre 2023 bis 2025 geplant.