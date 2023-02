Schottische Regierungschefin Sturgeon dürfte zurücktreten

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will Berichten zufolge ihr Amt aufgeben. Das vermeldeten die Sender BBC und Sky News am Mittwoch unter Berufung auf Regierungsquellen. Die offizielle Ankündigung soll demnach im Laufe des Tages in einer Pressekonferenz in Edinburgh erfolgen, so die BBC. Sturgeon, die auch Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP) ist, hatte ihr Amt als “First Minister” seit 2014 ausgeübt.

Von: APA/dpa/Reuters