Schützen organisieren Kundgebung in Meran

Meran – Der Südtiroler Schützenbund veranstaltet am Samstag, den 4. Juni mit Beginn um 10.00 Uhr am Sandplatz in Meran eine Kundgebung. Zur Organisation dieser Veranstaltung hat der Südtiroler Schützenbund die Arbeitsgemeinschaft iatz! (ARGE iatz!) ins Leben gerufen, wie auf einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde.

Die ARGE iatz! verstehe sich als überparteiliche und unabhängige demokratische Gemeinschaft, die eine Plattform bieten möchte, um aktiv am Diskurs um die Zukunft des Landes teilzunehmen.

Die Veranstaltung werde im Zeichen des Wunsches und der Forderung nach mehr Unabhängigkeit und Freiheit für Südtirol von Italien stehen.

Mehr Unabhängigkeit bedeute für das Land Vorteile in verschiedenen Bereichen, wurde auf der Pressekonferenz betont.