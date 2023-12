Schwere Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter

Das israelische Militär hat sein Bombardement im südlichen Gazastreifen am zweiten Tag nach Auslaufen der Feuerpause verstärkt. Wie die Armee am Samstag in der Früh mitteilte, hätten Kampfflugzeuge in der Nacht in der Gegend der Stadt Khan Younis mehr als 50 Ziele bombardiert. Terroristen und Infrastruktur der islamistischen Hamas seien zudem in der Gegend von Beit Lahia mit Panzern und gezielten Luftschlägen attackiert worden, hieß es weiter.

Israelische Marineeinheiten hätten ferner in der Nacht militärische Ziele der Hamas im Hafen von Khan Younis sowie in Deir al-Balah mit Präzisionsmunition angegriffen. Dabei sei Infrastruktur und Ausrüstung der Marine-Streitkräfte der Hamas getroffen worden. Israel hatte zuvor wochenlang die Bewohner des nördlichen Gazastreifens aufgefordert, zu ihrer Sicherheit in den südlichen Teil zu flüchten.

Israels Armee veröffentlichte zwar am Freitag eine Karte für die Zivilbevölkerung, die das Gebiet in nummerierte Zonen einteilt – “in Vorbereitung auf die nächste Phase des Krieges”. Dies solle Bewohnern ermöglichen, “sich zu orientieren, die Anweisungen zu verstehen und sich bei Bedarf von bestimmten Orten aus in Sicherheit zu bringen”. Die heftigen Angriffe des israelischen Militärs am Samstag bieten jedoch erneut Anlass zur Sorge über Opfer unter der Zivilbevölkerung.

Israels Streitkräfte nahmen im Norden Gazas erneut am Boden und aus der Luft Ziele unter Beschuss. Dabei sei eine Terrorzelle, die die israelischen Truppen in einen Hinterhalt gelockt habe, bombardiert worden, hieß es am Samstag. Zudem habe ein Kampfflugzeug eine Moschee, die dem Islamischen Jihad als Kommandozentrale gedient habe, beschossen. Im Verlauf des vergangenen Tages habe man im gesamten Küstengebiet so mehr als 400 “Terrorziele” angegriffen, wie Israels Armee weiter bekannt gab. Sämtliche Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Hamas hatte nach Ende der einwöchigen Kampfpause eigenen Angaben zufolge erstmals wieder Raketen auf das Zentrum Israels abgefeuert. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs wurden israelischen Angaben zufolge rund 10.000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgeschossen.

Israels Armee hat sich nach Angaben eines Sprechers keine zeitliche Begrenzung für den Gaza-Krieg gesetzt. “Wir sind entschlossen, die Hamas so lange zu bekämpfen, wie es nötig ist”, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus in der Nacht auf Samstag. Er fügte hinzu: “Wir haben keine andere Wahl”. Conricus bekräftige abermals das Kriegsziel seines Landes, die Terrororganisation vollends zu vernichten, damit sie künftig keine Gefahr mehr für Israel darstelle.

Der Sprecher reagierte damit auf Berichte, wonach US-Außenminister Anthony Blinken bei seinen jüngsten Gesprächen in Israel von drei Wochen gesprochen habe, die Israel habe, den Krieg wie im bisherigen Umfang fortzuführen. Er sei sich nicht sicher, ob Israel die internationale Unterstützung haben würde, um länger mit der Intensität wie vor der Feuerpause weiterzukämpfen, wurde Blinken in israelischen Medien wiedergegeben.

Die USA setzen indes nach eigenen Angaben ihre diplomatischen Bemühungen um eine Erneuerung der am Freitag ausgelaufenen Waffenruhe fort. “Wir werden weiter mit Israel, Ägypten und Katar auf die Wiederherstellung der Feuerpause hinarbeiten”, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in der Nacht auf Samstag in Kalifornien. Austin machte die radikal-islamische Hamas für das Wiederaufflammen der Gefechte verantwortlich, da sie Vereinbarungen für die Freilassung israelischer Geiseln gebrochen habe.

Laut Katar, das eine zentrale Rolle bei den Vermittlungen zur ersten Feuerpause gespielt hat, gehen die Verhandlungen mit den Palästinensern und Israel für eine neue Waffenruhe weiter. Israels Bombardierung von Gaza erschwere diese Bemühungen jedoch, kritisierte das Golfemirat. In Washington sagte ein Vertreter Israels: “Wir können verhandeln, während wir noch kämpfen.” Sehr hohe Priorität habe für Israel, die Freilassung so vieler Geiseln wie möglich zu erwirken. Dafür sei Israel unter bestimmten Umständen zu weiteren Feuerpausen bereit.

Insidern zufolge hat Israel mehrere arabische Staaten über Pläne in Kenntnis gesetzt, nach dem Krieg im Gazastreifen eine Pufferzone um das Palästinenser-Gebiet einzurichten. Diese Zone solle auf palästinensischer Seite liegen, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus ägyptischen und anderen Kreisen in der Region erfuhr. Drei Insidern zufolge wurden Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien davon in Kenntnis gesetzt. Auch die nicht-arabische Türkei sei informiert worden. Der außenpolitische Berater des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, sagte Reuters, eine Pufferzone könne Teil einer geplanten Demilitarisierung des Küstenstreifens sein.

Israel ist nach eigenen Angaben auch aus dem nördlichen Nachbarland Libanon beschossen worden. Die israelische Armee gab am Samstag früh bekannt, dass die eigene Artillerie in Reaktion darauf das Gebiet angegriffen habe, von wo aus die Geschosse Richtung Israel abgefeuert worden seien. Ein Kampfflugzeug habe das Ziel im Libanon getroffen. Zu möglichen Opfern gab es keine Angaben. Erst am Vortag hatte es an der Grenze zwischen den Ländern wieder Gefechte gegeben.

Israel bombardierte als Reaktion wochenlang massiv Ziele im Gazastreifen aus der Luft und vom Boden aus. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 15.000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet, unter ihnen mehr als 6.000 Kinder und Jugendliche.

Nach der Wiederaufnahme der Kämpfe waren in israelischen Gebieten in der Nähe des Gazastreifens Alarmsirenen zu hören. In einem Ort traf eine Rakete einen Lieferwagen.

Das UNO-Kinderhilfswerk zeigte sich alarmiert über die neuen Gefechte. “Heute ist der Gazastreifen wieder der gefährlichste Ort der Welt für Kinder”, erklärte UNICEF-Chefin Catherine Russell am Samstag. Sie warnte davor, dass durch die Kämpfe jeden Tag “hunderte weitere Kinder getötet und verletzt” werden könnten.

Während der Waffenruhe waren 80 aus Israel verschleppte Geiseln freigelassen worden. Im Gegenzug wurden 240 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Außerdem ließ die Hamas 23 Thailänder, einen Filipino und einen russisch-israelischen Doppelstaatler außerhalb der Vereinbarung mit Israel frei. Fünf Geiseln waren bereits vor der Feuerpause freigekommen.

Sieben weitere Geiseln wurden nach jüngsten Angaben der israelischen Armee getötet. 136 Geiseln, darunter 17 Frauen und Kinder, befinden sich demnach weiterhin in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen. Einer davon ist der 38-jährige, österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham.