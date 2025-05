Sechs Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Von: APA/AFP/dpa

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen am frühen Sonntagmorgen sind laut der palästinensischen Zivilschutzbehörde sechs Menschen getötet worden. Fünf Menschen seien bei einem Angriff auf ein Haus in der Stadt Jabalia im nördlichen Gazastreifen gestorben, sagte der Sprecher Mahmoud Bassal. Eine weitere Person sei bei einem Drohnengriff auf Zelte von Flüchtlingen westlich von Nuseirat im zentralen Gazastreifen ums Leben gekommen. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben.

Israel hatte nach einer zweimonatigen Waffenruhe am 18. März seine Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen und die Militäreinsätze jüngst verstärkt. Die israelische Armee erklärte am Samstag, innerhalb eines Tages mehr als hundert Ziele im Gazastreifen angegriffen zu haben.

Der Gaza-Krieg war durch den Großangriff der militanten Palästinenserorganisation Hamas und mit ihr verbündeter Kämpfer auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden, bei dem nach israelischen Angaben rund 1200 Menschen getötet worden waren. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig überprüft werden können, bisher mehr als 53.900 Menschen getötet.

International immer mehr Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung

Unterdessen gibt es Berichte, wonach Israel seine Angriffe noch verstärken will: Örtlichen Medienberichten zufolge hat die israelische Armee alle seine regulären Infanterie- und Panzerbrigaden in den Gazastreifen verlegt. Dies berichtete am Sonntag unter anderem die “Times of Israel” unter Berufung auf die Armee. Auf eine dpa-Anfrage teilte das Militär mit, man werde die Stationierung der Streitkräfte nicht näher ausführen.

Auch der Fernsehsender N12 berichtete, die israelische Offensive schreite weiter voran. Die Streitkräfte seien derzeit in verschiedenen Gebieten des umkämpften Küstengebiets im Einsatz. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte zuletzt die Einnahme des gesamten Gazastreifens angekündigt.

Zu Beginn der Offensive hatte die Armee mitgeteilt, man wolle so die israelischen Kriegsziele erreichen – einschließlich der Freilassung von Geiseln in der Gewalt der Hamas und der Zerschlagung der islamistischen Terrororganisation. An Israels Vorgehen in dem Küstengebiet gibt es international zunehmend massive Kritik – auch von engen Verbündeten.