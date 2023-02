Selenskyj begrüßt Chinas Vorstoß zur Beilegung des Kriegs

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Pekings Vorlage eines Positionspapiers zum Ukraine-Krieg begrüßt. “China hat begonnen, über die Ukraine zu sprechen, und das ist nicht schlecht”, sagte Selenskyj am Freitag bei einer Pressekonferenz anlässlich des Jahrestags der russischen Invasion in Kiew. “Es wirkt auf mich, als ob es Respekt für unsere territoriale Integrität” sowie “Sicherheitsbelange” gebe, ergänzte er. “Wir müssen an diesem Punkt mit China zusammenarbeiten.”

“Unsere Aufgabe ist es, alle zu vereinen, um einen zu isolieren”, fügte er mit Blick auf Russland hinzu. Das chinesische Außenministerium hatte zuvor einen Zwölf-Punkte-Plan zur “politischen Beilegung” des Konflikts vorgelegt. Russland und die Ukraine sollten “so schnell wie möglich den direkten Dialog wieder aufnehmen”, heißt es darin. Und: “Die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder muss wirksam gewahrt werden.” Was das im Fall der Ukraine bedeutet, die von Russland überfallen wurde, wird nicht ausgeführt.

Der ukrainische Präsident sagte zudem, sein Land wolle sich um eine engere Zusammenarbeit mit Ländern in Afrika und Lateinamerika bemühen. “Wir haben jahrelang nicht gut gearbeitet, wir haben nicht aufgepasst. Ich glaube, das ist ein großer Fehler”, sagte Selenskyj.

Selenskyj betonte zudem erneut den Siegeswillen der Ukraine. “Wenn unsere Partner sich an ihre Versprechen und Fristen halten, erwartet uns unausweichlich der Sieg.” Wenn alle ihre “Hausaufgaben machen können, können wir alle gewinnen”, meinte der ukrainische Präsident.