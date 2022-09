Selenskyj-Berater: „Wir kämpfen, so lange es nötig ist!“

Kiew – Die Ukraine fordert weiterhin maximale militärische Unterstützung vom Westen – nicht zuletzt auch von Deutschland – im Kampf gegen die russischen Invasoren. Je schneller und je mehr neue Waffen geliefert würden, desto eher könne der Krieg enden. Dies erklärte Mychajlo Podoljak, einer der engsten Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, im Interview mit ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf. Und er macht deutlich, warum nicht nur sein eigenes Land, sondern der gesamte Westen einen Sieg der Ukraine nötig hat.

„Wir müssen zeigen, dass die Demokratie auch in Krisensituationen stabiler ist als der Totalitarismus“, betont Podoljak im Interview. Dies sei einer von mehreren Gründen, warum Russland den Krieg verlieren müsse. „Wenn Russland gewinnt, werden sich andere totalitäre System ermutigt fühlen, aggressiver zu sein. Das führt zu mehr Instabilität auf der ganzen Welt.“

Laut Podoljak verfolgt die Ukraine eine klare Strategie, die entlang der gesamten Frontlinie erkennbar ist: Es gehe um die Zerstörung der logistischen Versorgung der russischen Armee. „Die Strategie der Ukraine ist auf die stetige Verdrängung der russischen Streitkräfte auf dem ukrainischen Gebiet gerichtet. Es steht für uns fest, dass Russland die Gebiete innerhalb der international anerkannten Grenzen der Ukraine räumen muss“, so Podoljak. Das sei der einzige Weg zu einem bilateralen Abkommen. Auch die Krimtartaren würden vom russischen Geheimdienst FSB stark unter Druck gesetzt.

Zu den Forderungen, sich an einen Verhandlungstisch mit Russland zu setzen und einen Kompromiss zu finden, meint Podoljak: „Es ist komplett unmöglich, dass wir derzeit mit der russischen Föderation verhandeln.“ Russland glaube, es habe das Recht eines Massenmordes an Bürgern eines anderen Landes auf dem Territorium eines souveränen Staates zu begehen. „Wenn wir heute mit Russland verhandeln, werden wir seinen Sieg anerkennen und weiteres Territorium verlieren“, so der Berater. Seiner Ansicht nach wäre die Ukraine außerdem nicht in der Lage, die Bürger in die Städte zurückzubringen. Insgesamt sind seit Beginn des Krieges zwölf Millionen Ukrainer auf der Flucht.

Ein Sieg Russland hätte auch negative Konsequenzen für Europa, ist sich Podoljak sicher: „Russland würde sich Europa gegenüber aggressiv verhalten, da es sich als Gewinner betrachtet. Es würde Europa herabwürdigen.“

Wenn Kriegsverbrecher nicht bestraft werden, würden sie das als Recht auffassen, in jedes andere Land einzumarschieren und dort dasselbe anzurichten. „Russland, das systematisch unsere zivile Bevölkerung vernichtete, muss im Rahmen internationaler Rechtsverfahren bestraft werden“, so Podoljak.

Wenn die Ukraine gewinnt, würden seiner Ansicht auch die Werte, die in den letzten 70 Jahren in Europa vertreten wurden, ein neues Gewicht bekommen. Tatsächlich werde Europa einen starken Impuls zur weiteren Entwicklung bekommen, meint Podoljak. „Wir werden dafür jetzt einen Preis zahlen: Die Ukraine wird mit den Leben ihrer Menschen einen viel höheren Preis zahlen. Europa wird einen erheblichen wirtschaftlichen Preis zahlen. Aber wir verstehen, wofür wir ihn zahlen – für ein gutes Ende dieses Krieges.“

Weil für die Ukraine Verhandlungen mit Russland derzeit keine Option sind, bleibt auch weiterhin unklar, wie lange der Krieg noch dauert. Doch eines steht für Podoljak fest: „Die ukrainische Gesellschaft hat übereinstimmend eine Entscheidung getroffen, dass sie bereit ist, diesen Krieg so lange zu führen, wie es nötig ist, um unser Land zu befreien.“ Die Ukraine sei bereit, bis zum Ende zu gehen.