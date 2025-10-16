Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj in Washington eingetroffen
Selenskyj in Washington eingetroffen

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 22:25 Uhr
Von: APA/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington eingetroffen. Am Donnerstag (Ortszeit) waren zunächst Treffen mit Rüstungsunternehmen geplant, teilte der Staatschef mit. Gesprochen werde auch über zusätzliche Lieferungen von Flugabwehrsystemen. Vor dem Hintergrund der durch russische Angriffe hervorgerufenen Energiekrise in der Ukraine seien auch Treffen mit Vertretern US-amerikanischer Energieunternehmen geplant.

Hinsichtlich der für den Freitag geplanten Gespräche mit US-Präsident Donald Trump äußerte Selenskyj die Hoffnung, dass ähnlich wie beim Konflikt im Nahen Osten auch bei Russland eine Sprache der Stärke zum Erfolg führen werde. “Wir sehen bereits, dass Moskau sich beeilte den Dialog zu erneuern, sobald es von den Tomahawk(-Marschflugkörpern) hörte”, schrieb der Ukrainer hinsichtlich des kurz vorher stattgefundenen Telefonats zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit über dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Kiew erwartet von Washington die Freigabe für den Verkauf von weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörpern. Der Kreml hat das Weiße Haus mehrfach nachdrücklich vor diesem Schritt gewarnt.

