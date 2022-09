Selenskyj: Massengrab in zurückeroberter Stadt gefunden

In der durch die ukrainische Armee zurückeroberte Stadt Isjum ist laut Präsident Wolodmyr Selenskyj ein Massengrab gefunden worden. “Russland hinterlässt überall Tod und muss dafür verantwortlich gemacht werden”, sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videoansprache ohne weitere Details zu nennen. Die Ermittlungen hätten begonnen, erste Erkenntnisses sollen am Freitag vorliegen, so der ukrainische Präsident.

Ein Polizeibeamter sprach gegenüber dem Sender Sky News von einer Grabstätte mit etwa 440 Leichen, die in Isjum entdeckt worden sei. Einige der Verstorbenen seien durch Schüsse getötet worden, andere seien während Bombardierungen gestorben.

Selenskyj verglich Isjum mit den Städten Butscha und Mariupol, die zu Symbolen für die Gräuel der russischen Invasion der Ukraine geworden sind. “Wir wollen, dass die Welt weiß, was die russische Besatzung verursacht hat”, sagt er.