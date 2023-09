Selenskyj trifft in Washington Biden und Kongressmitglieder

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington erwartet. Geplant sind Treffen mit US-Präsident Joe Biden, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Kongressmitgliedern. Zuvor nahm er an der UNO-Generaldebatte in New York teil. Ende Dezember war der ukrainische Präsident schon einmal in Washington zu Gast. Damals sprach er vor beiden Kammern des US-Parlaments.

Selenskyj nahm auch ein großes Militärpaket im Umfang von 1,85 Milliarden US-Dollar (1,73 Mrd. Euro) mit nach Hause, inklusive eines Patriot-Luftabwehrsystems. Insidern zufolge wird Biden beim Besuch Selenskyjs ein weiteres Militärhilfspaket ankündigen. Unter den oppositionellen Republikanern gibt es aber einige Skepsis, ob die Vereinigten Staaten weiter im großen Stil Geld für einen Krieg ausgeben sollten. Seit Kriegsbeginn haben die USA nach eigenen Angaben militärische Hilfe im Umfang von mehr als 43 Milliarden US-Dollar für Kiew bereitgestellt.

In einem CNN-Interview am Dienstag bat Selenskyj einmal mehr um reichweitenstarke Marschflugkörper von den USA und anderen westlichen Partnern. Sein Land plane nicht, damit Moskau oder andere Ziele auf russischem Boden anzugreifen. “Wir wollen einfach unser Land retten”, sagte er. Die Ukraine wünscht sich von den USA zur Abwehr des russischen Angriffskrieges seit längerem Marschflugkörper vom Typ ATACMS. Dabei handelt es sich um Lenkflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern vom US-Hersteller Lockheed Martin, die vom Boden aus gegen Ziele am Boden abgefeuert werden.