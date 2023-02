Selenskyj und Scholz eröffnen Münchner Sicherheitskonferenz

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eröffnet am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Videoansprache. Anschließend reden der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron bei dem Treffen von Politikern und Experten aus 96 Ländern, das bis Sonntag dauert. Im Mittelpunkt der Konferenz wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen, der vor einem Jahr begonnen hat.

Die russische Führung ist erstmals seit mehr als 20 Jahren nicht eingeladen. Konferenzleiter Christoph Heusgen begründete das damit, dass er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner Regierung kein Forum für ihre Propaganda geben möchte. Auch die iranische Führung und Politiker der AfD haben anders als in den Vorjahren keine Einladung erhalten. Zu den Teilnehmern zählen 40 Staats- und Regierungschefs sowie fast 100 Minister.

Scholz will am Freitag am Rande der Konferenz unter anderen mit dem obersten chinesischen Außenpolitiker Wang Yi und US-Vizepräsidentin Kamala Harris sprechen. Zwischen China und den USA gibt es derzeit massive Spannungen wegen des Abschusses eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons, der über den USA entdeckt worden war.

Am Abend hat sich Scholz noch zu zwei Dreier-Treffen verabredet. Mit Macron und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic will er über den Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo sprechen. Anschließend findet ein Abendessen mit Macron und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda statt. Diese deutsch-französisch-polnischen Treffen gibt es seit mehr als 30 Jahren. Das Gesprächsformat wird als “Weimarer Dreieck” bezeichnet.

Ihre Teilnahme an der Sicherheitskonferenz abgesagt hat am Donnerstag die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die an Grippe erkrankt ist. Zuletzt hatte Melonis Koalitionspartner Silvio Berlusconi mit Bemerkungen über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj für Empörung gesorgt. Der langjährige Regierungschef gab Selenskyj die Schuld an den vielen Toten und schlug vor, dass der Westen seine finanziellen und militärischen Hilfen stoppt. Meloni unterstrich dagegen ihre Unterstützung für Kiew.