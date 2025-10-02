Selenskyj warnt Europa vor Bedrohung durch russische Drohnen

Von: APA/Reuters/AFP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einer Bedrohung durch russische Drohnen in ganz Europa gewarnt. “Wenn es die Russen wagen, Drohnen gegen Polen einzusetzen oder den Luftraum nordeuropäischer Länder zu verletzen, dann kann das überall passieren – in Westeuropa, im Süden”, sagte Selenskyj bei einem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) am Donnerstag in Kopenhagen.

Es seien “schnelle und effektive Einsatz- und Verteidigungskräfte” notwendig, “die mit Drohnen umgehen können”. Die Ukraine habe wegen des russischen Angriffskriegs “weltweit vielleicht die größte Erfahrung” mit Drohnenangriffen und werde Dänemark unterstützen, sagte Selenskyj.

Die Vertreterin des EU-Ratsvorsitzes und dänische Regierungschefin Mette Frederiksen fordert bei dem Gipfel mehr Tempo bei der Aufrüstung. Alle hätten “unterschätzt, wie groß die Bedrohung durch Russland ist. Wir tun viel, aber wir müssen schneller werden. Wir müssen in der Lage sein, uns bis 2030 vollständig zu verteidigen”, appellierte die dänische Regierungschefin an ihre Amtskolleginnen und -kollegen. Dies bedeute aber nicht, dass man bis 2030 warten könnte. Die Notwendigkeit der Wiederaufrüstung seit heute “Nummer eins der Diskussion”. In Europa finde ein “hybrider Krieg” statt; sie begrüßte die Diskussion über den Aufbau eine Europäischen Drohnenwalls vom Donnerstag.

Die EU-Kommission will Mitte Oktober eine Roadmap für Verteidigung mit konkreten Vorschlägen vorlegen; diese soll dann beim EU-Gipfel Ende Oktober in Brüssel ganz oben auf der Agenda stehen. Beim informellen EU-Gipfel am Mittwoch in Kopenhagen hatten sich die 27 EU-Regierungschefs wie erwartet noch nicht auf den Aufbau eines sogenannten Drohnenwalls und die Nutzung des eingefrorenen russischen Vermögens für die Ukraine einigen können.

Belgien fordert EU-Solidarität vor Zugriff auf eingefrorenes russisches Vermögen

Belgiens Premierminister Bart De Wever forderte von den anderen EU-Staaten schriftliche Garantien, wenn das in seinem Land eingefrorene russische Staatsvermögen für die Ukraine genutzt werden soll. Er habe andere Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union um Garantien gebeten, damit sie die Risiken teilten, sagte De Wever in Kopenhagen.

Bei dem informellen EU-Gipfel am Mittwoch hatten die EU-27 prinzipiellen Vorschlägen der EU-Kommission und von dem deutschen Kanzler Friedrich Merz zugestimmt, dass das russische Geld genutzt werden sollte, um der Ukraine einen Kredit über 140 Milliarden Euro vor allem für Waffenkäufe zu geben. Allerdings wurde bereits am Mittwoch klar, dass es noch viele offene, vor allem rechtliche Fragen gebe.

“Ich habe meinen Kollegen gestern erklärt, dass ich ihre Unterschrift brauche”, sagte De Wever in Kopenhagen. “Sie soll besagen: Wenn wir Putins Geld nehmen, verwenden wir es. Und wenn etwas schiefgeht, tragen wir alle die Verantwortung”, fügte er hinzu. Russland hat sich bereits mit Konsequenzen gedroht. De Wever sagte, dass der Chef des Unternehmens Euroclear, bei dem russisches Staatsvermögen in Höhe von rund 200 Milliarden Euro gelagert ist, ständig unter Polizeischutz stehe. De Wever betonte, dass er die vorgeschlagene Lösung nicht blockieren wolle. “Ich war vom ersten Tag an sehr konstruktiv”, sagte er. Allerdings brauche er ein Höchstmaß an Rechtssicherheit und Solidarität.

Macron fordert gemeinsames Vorgehen gegen russische Schattenflotte

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte ein gemeinsames Vorgehen der sogenannten Koalition der Willigen gegen die russische Schattenflotte. “Wenn wir die Schiffe mehrere Tage oder Wochen festhalten, (…) dann zerstören wir das Geschäftsmodell”, sagte Macron in Kopenhagen. “Die Schattenflotte ist ein sehr gutes Ziel, wenn wir unsere Wirksamkeit verbessern wollen”, fügte er hinzu. Dies sei ein wichtiger Schritt, “um unseren Druck (auf Russland) zu erhöhen”.

Die französische Marine hält derzeit vor der Westküste Frankreichs einen Öltanker fest, der nach den Worten Macrons “unter falscher Flagge gemeldet und aus demselben Grund bereits im März von Estland kontrolliert wurde”. Zu Mutmaßungen, dass das Schiff auch als Startplattform für Drohnen gedient haben könnte, die zuletzt über Dänemark gesichtet wurden, äußerte er sich nicht.

Stocker: Erfahrungen der Ukraine für uns wertvoll

Für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sind die beiden wichtigen Themen beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft die Migration und die Erweiterung. Österreich habe bei der Bekämpfung der illegalen Migration in Europa sehr viele Impulse gesetzt, betonte er vor dem Treffen. Stocker sprach von einem neuerlichen Rückgang der Asylanträge von 2023 auf 2024 um minus 60 und von 2024 auf 2025 um nochmals 30 Prozent. Österreich sei in diesem Bereich “Vorreiter”.

Er glaube, dass die Ukraine in 3,5 Jahren Angriffskrieg “sehr viele Erfahrungen gemacht hat, wie man mit Aggressionen aus dem Ausland umgeht”. Dies betrifft laut Stocker nicht nur hybride Bedrohungen, sondern auch andere Desinformations- und Destabilisierungskampagnen: “Die Erfahrungen der Ukraine sind für uns wertvoll.”

Der Bundeskanzler zeigte sich aber davon überzeugt, dass die österreichische “Bevölkerung etwas davon hat, wenn sich die EU auch im Thema der Sicherheit erweitert. Wir sehen, dass die Sicherheitslage eine ganz andere ist als noch vor einigen Jahren”. Gerade die Ukraine sei hier ein Beispiel. Die Beitrittsverhandlungen stünden noch am Beginn, aber “grundsätzlich haben wir uns zu einer Erweiterung auch um die Ukraine bekannt”. Stocker sieht “Aufklärungs- und Gesprächsbedarf”; in der Bevölkerung sei “noch nicht ausreichend das Bewusstsein vorhanden, was es für die Sicherheit Österreichs bedeutet”.

Chef des Europarates: Brauchen solide demokratische Institutionen

Der Generalsekretär des Europarates, Alain Berset, warnte in Kopenhagen vor einer Aufrüstung ohne gleichzeitige demokratische Kontrolle. “Wir sollten niemals vergessen, dass unsere erste Verteidigungslinie solide Institutionen, solide demokratische Prozesse sein müssen.” Man müsse sich nur vorstellen, was passieren würde, wenn Europa in militärische Systeme und Waffen investiert und es in zehn Jahren zu demokratischen Rückschritten käme und extremistische Parteien die Wahlen gewinnen würden, sagte Berset.

Die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) wurde 2022 als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gegründet. Bei den regelmäßigen, informellen Gipfeltreffen sollen rund 45 EU- und Nicht-EU-Staaten die Möglichkeit haben, sich über sicherheits- und außenpolitische Themen auszutauschen. Die großen Runden werden von bilateralen Treffen abgerundet. Am Donnerstag werden die Bedrohungen durch fremde Drohnen und Cyberangriffe sowie die weitere Unterstützung der Ukraine besprochen werden. Beschlüsse gibt es bei diesen informellen Treffen keine.