Selenskyj wirft Witkoff Übernahme russischer Positionen vor

Steve Witkoff zu Beratungen in Paris

Von: APA/AFP/Reuters

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem US-Sondergesandten Steve Witkoff die Übernahme russischer Positionen vorgeworfen. “Ich glaube, Herr Witkoff hat die Strategie der russischen Seite übernommen”, das sei sehr gefährlich. “Er verbreitet russische Narrative, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst.” Am Donnerstag beriet Witkoff gemeinsam mit US-Außenminister Marco Rubio in Paris mit ranghohen Vertretern Europas und der Ukraine.

In der französischen Hauptstadt wird über Wege zur Beendigung des Krieges in der Ukraine beraten. Donnerstagabend stieß auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu den Gesprächen. Neben den USA, Frankreich und der Ukraine sind auch Vertreter Deutschlands und Großbritanniens bei den Gesprächen mit dabei.

Treffen mit Putin

Witkoff hatte am vergangenen Freitag nach seinem dritten Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seit Jänner erklärt, eine Waffenruhe in der Ukraine hänge von einer Einigung über die “sogenannten fünf Territorien” ab. Er bezog sich auf die ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja, Cherson und die Halbinsel Krim, deren Annexion Russland reklamiert, wenngleich die russische Armee nur die Krim vollständig kontrolliert. Der Kreml verlangt für eine mögliche Waffenruhe die Anerkennung der annektierten Gebiete, was die Ukraine jedoch ablehnt.

Selenskyj kritisierte Witkoffs Aussagen über die umkämpften Gebiete. “In meinen Augen hat er kein Mandat, um über ukrainische Territorien zu diskutieren”, sagte der ukrainische Präsident. Die Gebiete gehörten dem ukrainischen Volk. “Deshalb verstehe ich überhaupt nicht, worüber er redet.”