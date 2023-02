Selenskyj zum Jahrestag siegessicher – China will Waffenruhe

China hat zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgerufen. In einem mit Spannung erwarteten Positionspapier, das am Freitag in Peking veröffentlicht wurde, wird auch eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. EU und NATO reagieren mit Skepsis. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat indes am ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges den Widerstand seiner Landsleute gewürdigt und sich siegessicher gezeigt.

“Es war ein Jahr des Schmerzes, der Sorgen, des Glaubens und der Einheit”, teilte der 45-Jährige am Freitag mit. Am 24. Februar vor einem Jahr hätten viele ihre Wahl getroffen. “Nicht eine weiße Fahne, sondern die blau-gelbe Fahne”, sagte er. “Nicht fliehen, sondern sich stellen. Widerstand und Kampf”, schrieb Selenskyj im Kurznachrichtendienst Twitter zu einem emotionalen Video mit Bildern vom Kampf der Ukrainer. “Wir wissen, dass 2023 das Jahr unseres Sieges sein wird”, so Selenskyj weiter.

In dem vom chinesischen Außenministerium veröffentlichten Papier wird indes zu Verhandlungen aufgerufen: “Alle Parteien sollten Russland und die Ukraine unterstützen, in die gleiche Richtung zu arbeiten und letztendlich einen umfassenden Waffenstillstand zu erreichen”. “Alle Parteien müssen rational bleiben, Zurückhaltung üben und vermeiden, die Flammen anzufachen, und verhindern, dass sich die Krise weiter verschlechtert oder sogar außer Kontrolle gerät.” Mit dieser Argumentation wendet sich China gemeinhin immer gegen Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine.

China ruft in dem Dokument auch zu einer Verringerung der strategischen Risiken des Krieges auf: “Atomwaffen dürfen nicht eingesetzt werden, und Atomkriege dürfen nicht ausgefochten werden.” Seit Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine vor einem Jahr hatte China dem russischen Präsidenten Wladimir Putin immer Rückendeckung gegeben und die USA und die NATO als eigentliche Verursacher der Krise beschrieben. China fordert auch, dass die Grundsätze der Vereinten Nationen streng beachtet werden müssten.

NATO und EU reagierten zurückhaltend auf Chinas Initiative. “China hat nicht viel Glaubwürdigkeit, weil es nicht in der Lage war, die illegale Invasion in der Ukraine zu verurteilen”, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor Journalisten in Estland. Schließlich habe China nur Tage vor dem Einmarsch russischer Truppen eine Vereinbarung mit Russland unterzeichnet. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont, dass die Volksrepublik mit dem Freundschaftsvertrag mit Russland Partei ergriffen habe. Der Vorstoß Chinas werde geprüft, aber eben vor diesem Hintergrund.

Putin bereite sich derzeit nicht auf Frieden vor, sondern auf mehr Krieg und weitere Offensiven, betonte Stoltenberg. Irgendwann werde der Krieg wohl am Verhandlungstisch enden. Wenn man jedoch eine Verhandlungslösung wolle, bei der die Ukraine als souveräne, unabhängige Nation bestehen bleibe, müsse man das Land militärisch unterstützen. Nur so könne man die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Putin erkenne, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen werde.

Mit Blick auf mögliche Waffenlieferungen Chinas an Russland sagte der NATO-Generalsekretär, dass es Anzeichen gebe, dass China erwäge und plane, Russland “tödliche Hilfe” zu geben. “China sollte dies nicht tun, denn damit würde es einen illegalen Angriffskrieg unterstützen, das Völkerrecht verletzen und gegen die UN-Charta verstoßen”, sagte Stoltenberg. “Das wäre ein sehr großer Fehler.” Deshalb hätten die USA und andere Verbündete so deutlich gemacht, dass dies nicht passieren dürfe.

Wenn China Frieden wolle, dann solle das Land “jedenfalls nicht nur mit Moskau sprechen, sondern auch mit Kiew”, sagte dazu der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Ansprache in Berlin und stellte klar: “Nicht die Ukraine und auch nicht ihre Verbündeten verweigern sich dem Frieden – es ist Russland.”

Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in das Nachbarland ein. Weltweit sind an diesem Freitag Gedenkstunden und Protestveranstaltungen geplant. Der chinesische Präsident Xi Jinping soll eine “Friedensrede” halten. In New York kommt der UNO-Sicherheitsrat anlässlich des Jahrestags zusammen. In Wien findet auf Antrag der NEOS eine Sondersitzung des Nationalrats statt. Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja nimmt als “Vertreterin des demokratischen Weißrusslands” an einem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien teil und trifft Nationalratsabgeordnete.

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten treffen sich am Freitag zu einem virtuellen Sondergipfel. US-Präsident Joe Biden wird dabei weitere Sanktionen gegen russische Banken und Unternehmen und Personen aus dem Technologie- und Verteidigungssektor ankündigen. “Die G7 ist zu einem Anker unserer starken und vereinten Reaktion auf Russland geworden”, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Donnerstag. Man werde gemeinsam erörtern, wie die Ukraine weiterhin unterstützt und der Druck auf Russland verstärkt werden könne.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reisen nach Estland. In Berlin spricht der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue bei der zentralen Gedenkfeier.