Selenskyjs Stabschef lobt “konkrete Ergebnisse” in Paris

Von: APA/Reuters/dpa/AFP

Der neue ukrainische Präsidialamtschef Kyrylo Budanow hat am zweiten Tag der Pariser Gespräche für eine Beendigung des russischen Angriffskriegs weitere Ergebnisse in Aussicht gestellt. “Nicht alle Informationen können öffentlich gemacht werden, aber es gibt bereits konkrete Ergebnisse, und unsere Arbeit geht weiter”, teilt der Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj über Telegram mit. Die nationalen Interessen der Ukraine würden verteidigt.

Das Land wehrt sich jedoch gegen die russische Forderung, die östliche Industrie-Region Donbass abzutreten. Budanows Äußerung folgt auf eine Erklärung Selenskyjs vom Dienstagabend. Demzufolge hatten Vertreter der USA und der Ukraine “einige Ideen” zur Lösung der Gebietsfrage erörtert. Den ukrainischen Angaben zufolge brachten die USA die Idee einer freien Wirtschaftszone in Teilen der Region ins Spiel, aus denen sich die Ukraine zurückziehen würde.

Verbindliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Bei einem Treffen der sogenannten “Koalition der Willigen” am Dienstag in Paris gaben die Verbündeten der Ukraine dem Land erstmals umfassende und verbindliche Sicherheitsgarantien für den Fall eines Waffenstillstands. An dem Treffen nahmen auch führende US-Vertreter teil. Frankreich und Großbritannien etwa unterzeichneten mit der Ukraine eine Absichtserklärung, nach der nach einem Waffenstillstand Soldaten in dem Land stationiert werden sollen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sicherte der Ukraine verbindliche amerikanische Hilfe zu. Zur Absicherung eines Waffenstillstands bietet Deutschland nach Angaben vom Kanzler Friedrich Merz an, Bundeswehrsoldaten auf benachbartem NATO-Gebiet in Osteuropa zu stationieren.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann betonte, dass die deutsche Bundesregierung einen Waffenstillstand in der Ukraine durch den Einsatz von Bundeswehr auf NATO-Gebiet absichern will. “Ich sehe, so wie der Bundeskanzler, ganz klar, dass wir das NATO-Gebiet absichern”, sagt er den TV-Sender RTL/ntv auf die Frage, ob die Bundeswehrsoldaten ⁠auch Teil einer Friedenstruppe in der Ukraine selbst sein sollten. “Da geht es primär um das NATO-Gebiet”, betont Linnemann.

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz hatte in Paris eine entsprechende Zusage gemacht und erwähnt, dass zusätzliche Bundeswehr-Soldaten nach einem Waffenstillstand bei der NATO gemeldet werden könnten. Dafür wäre dann ein neues Bundestagsmandat nötig. Die Bundeswehr baut bereits eine Brigade im NATO-Land Litauen auf.

Der Vorsitzende des BSW Fabio de Masi lehnt eine deutsche Beteiligung an der Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine ab. “Die Bundeswehr hat weder Kapazitäten noch Fähigkeiten, den Frieden in der Ukraine zu sichern”, sagte de Masi am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Er warf Merz zudem vor, mit dem Feuer zu spielen. Es sei lebensfremd anzunehmen, Russland würde einer Stationierung westlicher Truppen in der Ukraine zustimmen. “Würde der Konflikt neu aufflammen, wären wir zudem im direkten Krieg mit Russland”, betonte de Masi. Er forderte stattdessen “eine stabile Sicherheitsarchitektur” und Abrüstungsverträge zwischen den USA und Russland.

Die Linke in Deutschland hat den Fokus auf NATO-Soldaten kritisiert. “Sich nur auf NATO-Truppen zu verlassen, halte ich für gefährlich, denn sie müssten im Zweifel Krieg gegen Russland führen”, sagte Fraktionschef Sören Pellmann. “Eine solche Eskalation kann keiner wollen.” Zwar sei es “wichtig und richtig, dass die europäischen Staaten Sicherheitsgarantien in Aussicht stellen”, sagte Pellmann weiter. Was genau mit den Schutztruppen gemeint sei und wie weit ihr Mandat gehe, bleibe aber unklar. Es brauche stattdessen “neutrale, von beiden Seiten akzeptierte Friedenstruppen in Form einer UN-Blauhelmmission”, forderte der Linken-Politiker. Daran müssten zum Beispiel auch Staaten wie China beteiligt werden.