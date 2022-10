Senioren: “Wichtige Stütze für Familien und Gesellschaft”

Bozen – SVP-Landtagsabgeordnete Paula Bacher erinnert am „Internationalen Tag der älteren Menschen“ an die Bedeutung der älteren Generation für die Familien, für die Enkelkinder und für die gesamte Gesellschaft: „Seit jeher sind ältere Menschen eine wichtige Stütze in den Familien und der Gesellschaft. Die Weitergabe von Werten, Wissen und Erfahrung, die Betreuung der Kinder, sowie weitere wichtige Aufgaben in der Großfamilie und das Engagement im Ehrenamt sind ein unbezahlbarer Beitrag für das gesellschaftliche Leben.“

Der internationale Tag der älteren Generation wird auf Beschluss der Vereinten Nationen seit 1991 an jedem 1. Oktober begangen. Das Motto 2022 lautet: „Resilienz älterer Menschen in einer sich verändernden Welt“.

„Dieses Motto unterstreicht die bedeutende Rolle, die ältere Menschen bei der Bewältigung globaler Herausforderungen spielen und mit ihrer Widerstandsfähigkeit und Stärke zu deren Lösung beitragen”, so die Landtagsabgeordnete. Sie weist immer wieder auf die Bedeutung der Senioren und Seniorinnen für die Gesellschaft hin und bedauert, dass Respekt und Wertschätzung nicht immer selbstverständlich sind. Die demographische Entwicklung hin zu einer immer älter werdenden Gesellschaft wird sich noch beschleunigen. Daher ist es unsere Pflicht die ältere Generation so gut wie möglich einzubinden. In Südtirol haben wir mit dem erst kürzlich verabschiedeten Gesetz zum aktiven Altern einen Schritt hin zur Anerkennung und Förderung der älteren Generation getan. Gerade in Krisenzeiten wie diesen sind Lebenserfahrung und Lebensweisheit von besonderer Bedeutung. Wir können es uns einfach nicht leisten auf den Erfahrungsschatz der älteren Generation zu verzichten!“