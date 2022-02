Separatisten in Ostukraine starten Evakuierungen

Angespannte militärische Lage in Ostukraine

Nachdem Diplomaten von den heftigsten Kämpfen seit dem Jahr 2015 berichteten, haben die Separatisten im Osten der Ukraine Kinder bei einem Waisenhaus versammelt, um mit ihnen die Evakuierungen nach Russland zu beginnen. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Freitag. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach indes von einer “Verschlechterung der Lage”, sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron nannte die Situation “sehr besorgniserregend”.

Zuerst sollten “Frauen, Kinder und ältere Leute” in Sicherheit gebracht werden, sagte der Chef der Donezker Separatisten, Denis Puschilin, in einer am Freitag veröffentlichten Ansprache. “Eine zeitweise Ausreise bewahrt Ihnen und Ihren Verwandten das Leben.” Die Separatisten warfen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, er wolle “in nächster Zeit” eine Offensive starten. Puschilin sagte, dass die Kampftruppen bereit seien, das “Staatsgebiet” gegen einen Angriff der Ukraine zu verteidigen. “Wir werden siegen”, sagte er zum Ende der Videobotschaft.

Ähnlich wie Puschilin äußerte sich kurze Zeit später auch die Führung der zweiten Separatisten-“Republik” Luhansk. Auch von dort sollten Zivilisten evakuiert werden. Wenig später berichteten Augenzeugen davon, dass im Zentrum der Separatistenhauptstadt Donezk lautes Sirenengeheul zu hören war.

Kurze Zeit später berichtete die Nachrichtenagentur TASS, bei einer Detonation in Donezk habe es sich nach Angaben der örtlichen Behörden um die Explosion eines Autos gehandelt. Der Agentur Interfax zufolge wurde niemand verletzt. Die Agentur RIA Nowosti hatte zuvor gemeldet, der Vorfall habe sich in der Nähe des Regierungsgebäudes der Separatisten ereignet.

Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete laut Agentur Interfax an, in Russland Unterkünfte für Einwohner des ukrainischen Donbass zu bereitzustellen. Dafür solle Katastrophenschutzminister Alexander Tschuprijan unverzüglich in die Region von Rostow am Don reisen.

Die Ukraine bezichtigte Russland der Provokation und ruft die internationale Staatengemeinschaft zu einer Antwort auf. Anderenfalls werde die Regierung in Moskau die Lage weiter eskalieren, erklärt das ukrainische Außenministerium. Russland führe eine Kampagne, in der Desinformation verbreitet werde und Ziele in der Ukraine mit Waffen beschossen würden, die nach dem Minsker Abkommen geächtet seien.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock warnte vor bewusst verbreiteten Falschinformationen in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Mit Hinweis auf die Berichte über Evakuierung von Frauen und Kindern aus den von prorussischen Separatisten sagt sie, es gebe auch Berichte, dass diese nicht in bereitgestellte Busse einsteigen wollten.

Der Westen muss nach Angaben Baerbocks auf alle möglichen Angriffsszenarien Russlands vorbereitet sein. Man habe deshalb verschiedene Stufen in dem Sanktionspaket vorbereitet, sagt sie in München. Nicht immer sei aber die härteste Sanktion auch die schlauste. Denn man müsse sicherstellen, dass Sanktionen Russland stärker treffen müssen als die westlichen Länder.

US-Präsident Joe Biden will sich am Freitag um 22.00 Uhr zur angespannten Lage im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine äußern. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit.

US-Außenminister Antony Blinken betonte, dass die westliche Geschlossenheit gegenüber Russland auch halten werde, wenn die Krise an der Ukraine-Grenze sich lange hinziehe. Man werde den Fokus auch in den nächsten Monaten nicht verlieren, betont Blinken auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Unter dem Druck westlicher Sanktionen wollen Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. “Es ist schwer mit den Sanktionen”, sagte der als “letzter Diktator Europas” kritisierte Lukaschenko am Freitag im Kreml. “Aber sie werden uns nicht ersticken können.” Gemeinsam würden sie Wege aus der Lage herausfinden.

Putin, der Lukaschenko trotz Corona-Pandemie innig umarmte, verurteilte die Strafmaßnahmen erneut als “illegal” und Verstoß gegen internationales Recht und Russland sind wegen ihrer im Westen umstrittenen Politik und zahlreicher Menschenrechtsverstöße mit Sanktionen der EU und der USA belegt. Angesichts der wachsenden Spannungen mit dem Westen auch um die Ukraine sagte Putin, dass sich Russland und Belarus auf weitere Sanktionen einstellen müssten. “Die Sanktionen werden in jedem Fall eingeführt”, sagte der Kremlchef.