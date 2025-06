Shin Bet: Großes Hamas-Netzwerk in Hebron zerschlagen

Von: APA/dpa/AFP

Der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet hat nach eigenen Angaben eines der größten Hamas-Netzwerke im Westjordanland seit Jahren zerschlagen. In den vergangenen drei Monaten seien bei täglichen Einsätzen mehr als 60 Verdächtige in Hebron festgenommen worden, teilte der Geheimdienst am Sonntag mit. Unterdessen meldete der Hamas-Zivilschutz 23 Tote nach israelischen Militäreinsätzen im Gazastreifen. Darunter sollen auch drei Kinder sein.

Das Netzwerk der islamistischen Terrororganisation habe zeitnah Anschläge in Israel und dem Westjordanland geplant. Im Rahmen der Ermittlungen wurden laut Shin Bet Schusswaffen, Handgranaten, große Mengen Munition sowie ein unterirdisches Waffenversteck sichergestellt.

Aufklärung eines Anschlags von 2010

Die Verdächtigen sollen unter anderem Schießtrainings durchgeführt, Bomben gebaut und Informationen über israelische Ziele gesammelt haben. Zudem sei eine Beteiligung einiger Festgenommener an früheren tödlichen Anschlägen nachgewiesen worden.

So wurde unter anderem ein Mann festgenommen, der am Anschlag vom 31. August 2010 beteiligt gewesen sein soll, bei dem vier Israelis in der Nähe von Hebron erschossen wurden. Auch Verdächtige, die Waffen für einen Anschlag bei Jerusalem im November 2023 geliefert haben sollen, wurden laut Shin Bet gefasst.

Anklagen gegen Verdächtige in Vorbereitung

Ein ranghoher Mitarbeiter von Shin Bet sprach von der “größten und komplexesten Ermittlung” im Westjordanland seit einem Jahrzehnt. Gegen die Festgenommenen werden demnach Anklagen vorbereitet, darunter wegen Mordes sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 ist die Lage auch im besetzten Westjordanland extrem angespannt. Immer wieder kommt es auch zu Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser.

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.