Slowakei schließt Grenzen wegen internationaler Konferenz

Die Slowakei hat die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen aus Anlass der internationalen Sicherheitskonferenz Globsec in Bratislava angekündigt. Vom 24. Mai bis 8. Juni wird an den Grenzübergängen zu Polen, Tschechien, Ungarn und Österreich wieder kontrolliert, teilte das slowakische Innenministerium am Mittwoch mit. Erst seit Anfang Februar gibt es an der slowakisch-österreichischen Grenze freie Fahrt, nachdem Wien dort seit September kontrolliert hatte.

Die Globsec-Konferenz findet vom 29. bis 31. Mai statt. Zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs werden erwartet. Im Vorjahr hatte auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teilgenommen.

Österreich hatte seine Grenzkontrollen zur Slowakei mit dem gewachsenen Migrationsdruck begründet. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) besuchte erst am Dienstag seinen Amtskollegen Roman Mikulec in Bratislava und lobte dabei, dass die Polizeibehörden der beiden Länder “unbürokratisch und zielgerichtet” zusammenarbeiten, etwa im Rahmen von gemeinsamen Streifen und “Grenzraumkontrollen”.