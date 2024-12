So sprachen Hager und Signoretti über die Landeshauptmänner

Von: mk

Bozen/Trient – Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Trient wegen mutmaßlicher Korruption und Bauspekulation haben in Südtirol ein wahres Erdbeben ausgelöst, dessen Ausmaße noch nicht absehbar sind. Im Fokus steht eine mutmaßliche kriminelle Bande rund um den Tiroler Investor René Benko, die in der Region Einfluss auf die Politik bis in höchste Ebenen ausüben wollte. Im Trentino war sogar ein Machtwechsel geplant.

Benko habe an der Spitze der kriminellen Vereinigung mithilfe des Bozner Steuerberaters Heinz Peter Hager und des Unternehmers Paolo Signoretti aus der Stadt Rovereto gehandelt, hieß es aus der Trentiner Staatsanwaltschaft. Hager und Signoretti seien dabei Benko zwar untergeordnet gewesen, hätten aber durchaus autonom agiert.

Insgesamt wird gegen 77 Personen ermittelt, mehrere Verdächtige wurden in den Hausarrest überstellt.

Aus den Ermittlungen geht hervor, dass Signoretti ein „politisches Projekt“ verfolgte, um den Trientner Landeshauptmann Maurizio Fugatti und seine Mitterechts-Regierung aus dem Amt zu hebeln oder zumindest entgegenzutreten. Offenbar bestand die Idee, auf zwei Persönlichkeiten des PD zu setzen: Alessandro Betta sei als möglicher Landeshauptmannkandidat in Frage gekommen, während der Landtagsabgeordnete Luca Zeni als zukünftiger Parlamentarier gehandelt worden sei. Dies geht aus abgehörten Gesprächen hervor, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzte sich Signoretti – immer laut den Ermittlern – mit dem Kommunikationsexperten Roger Daniel Fishman in Verbindung und stellte ihm sein Vorhaben dar: „Ziel ist es, eine Bezugsperson zu haben, die im besten Fall Landeshauptmann wird, oder die zumindest ein Gegengewicht zum Landeshauptmann bildet.“

Signoretti befürchtete offenbar, dass „mit einer so schwachen Regierung das nächste Mal 100-prozentig (Franco, Anm.) Ianeselli Landeshauptmann wird“. Ianeselli, der ehemaliger Sekretär des italienischen Gewerkschaftsbunds CGIL und derzeit Bürgermeister von Trient ist, wurde als Kopf einer Mittelinksregierung für diesen Zweck offenbar nicht als geeignet eingestuft.

In den abgehörten Gesprächen sprechen Signoretti und Hager auch über Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher. Hager rühmt sich dabei eines gewissen Einflusses auf die Südtiroler Politik und behauptet, in guter Beziehung zum Landeshauptmann stehen. Er hält Kompatscher außerdem für „neutraler“ als seinen Kollegen Fugatti im Trentino. Hager behauptet außerdem in einem Gespräch mit einem Südtiroler Unternehmer, dass Kompatscher ohne sie riskiere, „nicht mehr hier zu sein“.

Kompatscher bekräftigte unterdessen lokalen Medienberichten zufolge, er habe zu Hager das gleiche Verhältnis wie zu jedem anderen Unternehmer, der Projekte umsetzt.