Sonderfonds-Causa: Durnwalders Verurteilung ist rechtskräftig

Bozen – Die Verurteilung des Südtiroler Altlandeshauptmann Luis Durnwalder in der sogenannten Sonderfonds-Causa ist rechtskräftig. Der Kassationsgerichtshof in Rom bestätigte am Mittwochabend das Urteil des Oberlandesgerichts Trient, wie Alto Adige online berichtete. 2019 war Durnwalder der Unterschlagung im Amt für schuldig befunden und zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Das Gericht der letzten Instanz in Rom sah es als erwiesen an, dass der frühere Südtiroler Landeshauptmann mehrmals über den Sonderfonds private Ausgaben vorfinanziert hatte. Durnwalders Verteidiger Gerhard Brandstätter kündigte an, gegen das Urteil vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen zu wollen.

Mit dem Urteil des Kassationsgerichts ist die Haftstrafe rechtskräftig. Da das Strafmaß über zwei Jahren liegt, gab es keine Aussetzung zur Bewährung. Der Altlandeshauptmann muss die Strafe also antreten. Laut seinem Anwalt dürfte Durnwalder letztendlich wahrscheinlich sechs Monate in Form von gemeinnütziger Tätigkeit ableisten. Zunächst muss aber die Urteilsbegründung erfolgen.

Die SVP verteidigte den Altlandeshauptmann und bekundete ihre Solidarität. Durnwalder habe nie Geld in die eigene Tasche gesteckt und stets für das Wohl aller gearbeitet, erklärte Obmann Philipp Achammer.

Das Verfahren in der Sonderfonds-Causa hatte sich über Jahre hingezogen. Zunächst war Durnwalder freigesprochen worden. 2019 erfolgte die Verurteilung, die nun bestätigt wurde. Die Staatsanwaltschaft warf Durnwalder Veruntreuung öffentlicher Gelder vor.