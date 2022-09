Sonderfonds: Luis Durnwalder büßt seine Strafe als Lehrer für Nicht-EU-Bürger ab

Bozen/Trient – Die Entscheidung des Bewährungsgerichts von Trient steht fest. Wie die Onlineausgabe der Tageszeitung Alto Adige berichtet, wird der Altlandeshauptmann zweieinhalb Jahre lang und acht Stunden pro Woche an der Urania in Meran unterrichten.

Altlandeshauptmann Luis Durnwalder wird seine Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten, die er wegen Veruntreuung bei der Verwaltung des ihm zur Verfügung stehenden Sonderfonds erhalten hat, in Form von Kursen in der Urania in Meran verbüßen. Die Urania Meran ist das größte Weiterbildungs- und Kulturzentrum für die Stadt Meran und die umliegenden Gemeinden. Seit ihrer Gründung im fernen Jahr 1923 bietet sie ein vielfältiges und breitgefächertes Bildungsprogramm an und sieht sich in einer Brückenfunktion zwischen Volks- und Hochkultur sowie zwischen allgemeiner und akademischer Bildung.

Der Altlandeshauptmann, der Südtirol fast ein Vierteljahrhundert lang regiert hat, wird Kurse zu kulturellen und historischen Themen abhalten, die sich auch an Nicht-EU-Bürger richten und deren Integration fördern sollen.

Das Bewährungsgericht von Trient hat zwar dem Antrag Durnwalders stattgegeben, seine Strafe auf Bewährung im Sozialdienst verbüßen zu können, mit anderen Worten sozial nützliche Arbeit zu leisten, hat aber auch festgelegt, dass die Kurse keine politischen Themen und Inhalte behandeln dürfen.