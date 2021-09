SPD gewinnt Bundestagswahl in Deutschland vor Union

Die SPD hat die Bundestagswahl nach dem Ergebnis der Auszählung aller Wahlkreise gewonnen. Erstmals seit mehreren Jahren legte sie wieder zu und kam auf 25,7 Prozent, wie in der Nacht auf Montag auf der Website des Bundeswahlleiters ersichtlich war. Die CDU/CSU stürzte dagegen nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel mit 24,1 Prozent auf ein Rekordtief. Die Grünen errangen mit 14,8 Prozent das beste Ergebnis ihrer Geschichte und wurden drittstärkste Kraft.

Die FDP verbesserte sich auf 11,5 Prozent. Die AfD rutschte mit 10,3 Prozent vom dritten auf den fünften Rang. Die Linke stürzte auf 4,9 Prozent. Sowohl SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz als auch CDU/CSU-Spitzenmann Armin Laschet bekräftigten ihren Anspruch auf das Kanzleramt.

Der künftige Regierungschef muss nun eine Mehrheit der Mitglieder des Bundestages hinter sich bringen. SPD und CDU/CSU könnten ihre schwarz-rote Koalition nach den Zahlen vom Sonntagabend theoretisch fortsetzen, doch wird dies von keiner Seite gewünscht. Die Mehrheitsbildung wird dadurch erschwert, dass die AfD für keine andere Partei als Koalitionspartner in Frage kommt.

Da es für seine rot-grüne Wunschkoalition nicht reicht, könnte Scholz nun versuchen, die Liberalen mit ins Boot zu holen und eine rot-gelb-grüne “Ampel”-Koalition zu bilden. Laschet seinerseits könnte mit einer “Jamaika”-Koalition (Schwarz-Gelb-Grün) aus CDU/CSU, FDP und Grünen Kanzler werden. In Deutschland wird nicht der Vertreter der stärksten Partei automatisch Kanzler.

“Ich bin froh, und ich bin auch sehr dankbar für das Votum der Wählerinnen und Wähler. Denn es sind ja die Bürgerinnen und Bürger, die entschieden haben, dass die SPD hier einen Auftrag kriegt, eine Regierung zu bilden”, sagte Scholz am Sonntagabend nach den ersten Hochrechnungen zur deutschen Bundestagswahl.

Laschet bekräftige seinen Willen, eine unionsgeführte Regierung zu bilden. “Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Und deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden”, sagte er am Sonntagabend in Berlin.

Baerbock gestand ein, dass die Grünen ihr “kühnes Wahlziel”, führende Kraft zu werden, verfehlt haben. Das sei offensichtlich nicht gelungen, die Partei sei weit darunter geblieben, sagte Baerbock am Sonntagabend in der “Berliner Runde” von ARD und ZDF.

Der FDP-Chef Christian Lindner sagte, er halte an seiner Präferenz für ein Regierungsbündnis mit CDU/CSU und Grünen fest. “Ich habe die Parteiprogramme alle gelesen, und wenn man das tut, stellt man fest, dass die größten inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen den Unionsparteien und der FDP sind”, sagte Lindner am Sonntagabend in der “Berliner Runde” von ARD und ZDF.

Die hohen Verluste der CDU/CSU gehen einer Analyse zufolge auf einen “historisch schwachen Kandidaten”, Imageverluste als Partei und erhebliche Defizite bei Sachkompetenzen zurück. Zugleich habe die SPD von ihrem Parteiansehen, einem gewachsenen Politikvertrauen und dem einzigen Kandidaten profitiert, dem die Wähler “Kanzlerqualitäten” zuschreiben würden, heißt in der am Sonntagabend vorgelegten Wahlanalyse der Forschungsgruppe Wahlen. 67 Prozent der Deutschen sehen demnach Scholz als Regierungschef geeignet. Bei Laschet sähen dies dagegen nur 29 Prozent und bei Baerbock 23 Prozent so.

In den kommenden Tagen werden sich nun zunächst die neuen Bundestagsfraktionen konstituieren. Mit Spannung wird erwartet, ob Laschet am Dienstag zum CDU/CSU-Fraktionschef gewählt wird. Sein bisheriges Amt als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident wird er abgeben. Im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland stehen im Mai 2022 Landtagswahlen an.

Der neue Bundestag konstituiert sich am 26. Oktober. Dann endet die Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel. Sie bleibt aber bis zur Vereidigung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt.