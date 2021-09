Spitzenkandidaten geben bei Neuwahl in Kanada Stimmen ab

Premier Trudeau mit seiner Familie vor dem Wahllokal in Montreal

Bei der vorgezogenen Neuwahl in Kanada haben die Spitzenkandidaten am Montag ihre Stimmen abgegeben. “Ich habe gerade gewählt – und Sie sollten das auch tun”, schrieb der amtierende Premierminister Justin Trudeau auf Twitter und veröffentlichte ein Foto, das ihn mit seinen drei Kindern an der Wahlurne zeigt. Bereits einige Stunden zuvor hatte der konservative Herausforderer Erin O’Toole ein Foto auf Twitter veröffentlicht, das ihn mit seiner Ehefrau beim Wählen zeigt.

Mehr als 25 Millionen Kanadier waren am Montag dazu aufgefordert, ihre Stimmen abzugeben. Landesweit zeichnete sich ein knappes Rennen ab. Letzte Umfragen sahen die Liberalen vorne. Eine absolute Mehrheit dürfte allerdings eher schwer zu erreichen sein, eine Mehrheit für die Konservativen schien auch unwahrscheinlich.

Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht auf Dienstag (MESZ) gerechnet. Da es auch wegen der Coronavirus-Pandemie mehr Briefwähler als normalerweise gibt, könnte sich der Zeitpunkt für aussagekräftige Resultate aber nach hinten verschieben. Trudeau regiert in dem flächenmäßig zweitgrößten Land der Erde mit knapp 38 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern seit 2015 – seit zwei Jahren steht er nur noch einer Minderheitsregierung vor. Der 49-Jährige hatte die vorgezogene Abstimmung vor wenigen Wochen mit der Hoffnung auf eine absolute Mehrheit ausgerufen, obwohl seine Minderheitsregierung stabil war.