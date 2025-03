Spitzenpolitiker treffen in London zu Ukraine-Gipfel ein

Es wird gemeinsam an einem Waffrenruhe-Plan gearbeitet

Von: APA/AFP/dpa

In London hat am Sonntag das Gipfeltreffen europäischer Verbündeter der Ukraine begonnen. Neben etwa 15 Staats-und Regierungschefs nahm auf Einladung des britischen Premierministers Keir Starmer auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an dem Treffen teil. Starmer sagte zu Beginn, Europas Sicherheit stehe vor einer Herausforderung wie schon seit Jahren nicht mehr und “alle” müssten ihre Anstrengungen “verstärken”.

Neben europäischen Verbündeten der Ukraine wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz, Polens Regierungschef Donald Tusk und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nahmen auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Kanadas Premierminister Justin Trudeau und der türkische Außenminister Hakan Fidan an dem Treffen teil.

Der Gipfel wird vom Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump, dessen Vize JD Vance und Selenskyj am Freitag im Weißen Haus überschattet. Kurz vor dem Treffen hatte Starmer bekanntgegeben, dass Großbritannien, Frankreich sowie “möglicherweise ein oder zwei andere Länder” gemeinsam mit der Ukraine an einem Plan zur Beendigung der Kämpfe arbeiten. Der Waffenruhe-Plan solle im Anschluss den USA vorgestellt werden, sagte Starmer dem Sender BBC.