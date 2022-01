SPÖ wird Impfpflicht wohl breit mittragen

Die SPÖ- wie auch die NEOS-Abgeordneten werden das Impfpflicht-Gesetz am Donnerstag im Plenum des Nationalrates wohl mit breiter Mehrheit mittragen. Vor Beginn der Sitzung der Gesundheitsausschusses am Montag machte SPÖ-Abgeordneter Alois Stöger klar, dass die SP-Fraktion aller Voraussicht nach im Plenum geschlossen für die Impfpflicht stimmen dürfte. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verwies darauf, dass wohl mindestens elf der 15 pinkten Abgeordneten zustimmen werden.

Vor der Abstimmung im Nationalratsplenum am Donnerstag wurde der Gesetzesentwurf am Montagnachmittag im Gesundheitsausschuss des Nationalrats behandelt. Der Ausschuss startete um 14.00 Uhr mit einem öffentlichen Experten-Hearing. Am Abend wird der Ausschuss-Beschluss – mit breiter Mehrheit – erwartet. Neben den Stimmen der Regierungsfraktionen ÖVP und Grünen werden auch SPÖ und NEOS zustimmen, deren Abgeordneten das Vorhaben zum überwiegenden Teil mittragen. Lediglich die FPÖ, die eine Impfpflicht kategorisch ablehnt, ist nicht mit an Bord.

Stöger gab vor Beginn der Sitzung zu verstehen, er könne zwar nicht für jeden einzelnen Abgeordneten sprechen, die SPÖ diskutiere aber immer intern und trete dann geschlossen auf. Zur innerparteilicher Skepsis – insbesondere aus den Reihen der roten Gewerkschafter – sagte Stöger, viele davon seien “wütend”, weil die Impfpflicht nur notwendig geworden sei, weil die Regierung gesagt habe “Covid ist erledigt”. Damit verwies der Abgeordnete auf jene Plakat-Kampagne der ÖVP aus dem Sommer, bei der u.a. der Slogan “Die Pandemie gemeistert, die Krise bekämpft” verwendet wurde.

Gleichzeitig betonte Stöger, dass die Impfung notwendig sei: “Die Covid-Impfung ist jetzt das Mittel der Wahl.” Als Sozialdemokratie werde es notwendig sein, zu sagen “Lasst Euch impfen”. “Daher werden wir diesen nationalen Schulterschluss auch mittragen.”

NEOS-Chefin Meinl-Reisinger, deren Partei in der Frage teils gespalten ist, sagte vor der Ausschusssitzung, es werden elf der 15 pinken Abgeordneten im Plenum am Donnerstag jedenfalls für das Gesetz stimmen, eine prüfe noch. Bereits zuvor war klar geworden, dass mindestens drei der Abgeordneten – darunter Pandemiesprecher Gerald Loacker – gegen das Vorhaben votieren werden. Meinl-Reisinger selbst wird zustimmen. Sie begründete dies damit, dass die Pandemie mittlerweile alle “satt” hätten und man das Leben “mit allen Freiheiten” wieder zurückwollen – und zu diesem Zustand führe die Impfung. Sie verwies auch darauf, dass es vor allem darum gehe, einen weiteren Lockdown im Herbst 2022 zu verhindern. Man habe nun erstmals die Chance, “schneller als das Virus” zu sein.

Auch die von den Parlamentsfraktionen in den Ausschuss geladenen Experten betonten zum überwiegenden Teil, dass es bei der Impfpflicht um eine längerfristige Perspektive gehe. Auch bewertete die Mehrheit Montag das geplante Gesetz als verhältnismäßige Maßnahme. Die von ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS geladenen Ärzte und Wissenschafter verwiesen auch darauf, dass das Gesetz verfassungsrechtlich zulässig sei. Lediglich der von der FPÖ geladene Völkerrechtler Michael Geistlinger übte scharfe Kritik.

Die Impfung sei ein wirksames und sicheres Mittel – und vor allem vermutlich das wirksamste Mittel, das bis Herbst 2022 in der Pandemie-Bekämpfung zur Verfügung stehen werde, sagte die von ÖVP und Grünen geladene Rechtswissenschafterin Christiane Wendehorst von der Universtität Wien.

Die ebenfalls von den Regierungsfraktionen gemeinsam geladene Vizepräsidentin der Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM), Susanne Rabady, sagte, es gehe um die Vermeidung des Kollapses des Gesundheitssystems, aber auch des Gesamtsystems: Es müsse verhindert werden, dass es (durch Infektionen und Quarantänen) zu einem “unkontrollierten Auto-Lockdown” komme. Die natürliche Immunität alleine schützte nur sehr unzureichend vor anderen Varianten, auch zahle man auf diesem Weg einen sehr hohen Preis, sagte sie mit Blick auf Ländern mit vielen Infektionen wie etwa Südafrika. Auch würden mehrere Rezidive notwendig sein, bis eine nachhaltige Immunität erreicht wird.

Die Impfung schütze hingegen klar vor einem schweren Verlauf, “die ist nach drei Impfungen gesichert”, betonte Rabady – auch wenn der Schutz natürlich mit der Zeit abnehme. Mit der Impfung könne man die Beschleunigung der Immunitätsrate in der Bevölkerung mit geringerem persönlichen Leid erreichen, auch könne man so in den Wellen ein erträglicheres Plateau erreichen als ohne Impfung.

Der auf Wunsch der SPÖ in den Ausschuss gekommene Internist Christian Sebesta von der Klinik Donaustadt betonte die Sicherheit und Wirksamkeit der aktuellen Impfstoffe: “Es ist in aller Klarheit festzustellen, dass alle auf dem Markt verfügbare Impfstoffe ein sehr gutes Nutzen-Risiko-Profil aufweisen.” Die Auswirkungen einer Infektion sind um mehrere Zehnerpotenzen gravierender und gefährlicher für den Einzelnen, betonte er. “Die Wirkung der Impfung ist eindeutig und unzweifelhaft nachgewiesen.”

Die Impfung wirke auch gegen Omikron, betonte Sebesta. Auch würden Geimpfte – und zwar auch bei Omikron – eine deutlich geringere Krankheitslast tragen. Er verwies aber darauf, dass der Gemeinschaftsschutz durch die Impfung bei der Omikron-Variante erst bei einer Durchimpfungsrate von 90 Prozent und mehr wirksam werde. Österreich liege derzeit deutlich darunter. “Die Pandemie ist noch nicht gemeistert”, betonte er. Auch Long Covid lasse sich in seiner Bedeutung “noch gar nicht abschätzen, wird durch die Impfung aber mit Sicherheit verringert”. Auch die Vermeidung sekundärer Schäden durch die Pandemie könne durch die Impfung hintangehalten werden.

Für den von den NEOS eingeladenen Juristen Konrad Lachmayer von der Sigmund Freud Privatuniversität Wien wiegt der Eingriff in die Grundrechte durch die Impfpflicht schwer – aber die Verhinderung der Überlastung des Gesundheitssystems “wiegt schwerer”. “Der vorliegende Vorschlag ist als verfassungsrechtlich zulässig und sachlich gerechtfertigt zu erachten”, betonte er. Gehandelt werden müsse jetzt vor allem in Hinblick auf den Herbst 2022, “damit sich die Überlastung des Gesundheitssystems nicht wiederholt”.

Klar ablehnend kommentierte die Pläne hingegen der von der FPÖ geladene Salzburger Völkerrechtler Geistlinger. Er verwies unter anderem auf das in der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 8) verankerte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das er als verletzt ansieht. Auch wiederholte er seine bereits zuvor geäußerte Kritik hinsichtlich der Zulassung der Impfstoffe und verwies auf eine mangelnde Datenlage.

Der überarbeitete Entwurf zur Impfpflicht wurde erst am Sonntag von der Regierung vorgestellt. Starten soll die verpflichtende Corona-Impfung Anfang Februar, dabei ist eine Eingangsphase ohne Strafen bis Mitte März vorgesehen. Betroffen sein werden alle Personen ab 18 Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich. Sie müssen künftig ein gültiges Impfzertifikat vorweisen. Ausnahmen gibt es für Schwangere und all jene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können sowie für Genesene (bis sechs Monate nach der Genesung). Der Strafrahmen reicht von 600 bis 3.600 Euro.