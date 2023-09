Staatsbegräbnis für Italiens Ex-Präsident Napolitano

In Rom findet am Dienstag das Staatsbegräbnis für den früheren Präsidenten Italiens, Giorgio Napolitano, statt. Altbundespräsident Heinz Fischer vertritt Österreich bei den Trauerfeierlichkeiten, die um 11.30 beginnen. Die Beerdigung findet in Form einer nicht-religiösen Zeremonie im Hauptsaal der Abgeordnetenkammer in Rom statt. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nehmen teil.

Napolitano war am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Der Kommunist war von Mai 2006 bis 2015 Staatspräsident Italiens. Er war der erste Präsident in der Geschichte der Republik, der das Amt zweimal ausübte.