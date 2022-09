Staatsstreich in China? – Gerüchte um Putsch in sozialen Medien

Peking – Die Nachricht über einen angeblichen Staatsstreich in China, bei dem Präsident Xi Jinping unter Hausarrest steht, sorgt für Tumult in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter kursieren die Hashtags #Xi und #ChinaCoup, doch offizielle Bestätigung von der Regierung in Peking gibt es nicht. Außerdem erscheint die Nachricht nicht in den chinesischen Medien. Vielen Nachrichtenportalen im Internet zufolge handelt es sich um eine Falschnachricht, die Teil einer Verschwörung gegen Xi Jinping ist.

Laut tausenden Meldungen von Nutzern in sozialen Medien, die nicht bestätigt wurden, sei der Staatsstreich von der chinesischen Volksbefreiungsarmee organisiert worden, während Xi sich in Samarkand in Usbekistan aufhielt. Einigen Quellen zufolge gibt es einen Zusammenhang mit dem Todesurteil gegen den ehemaligen chinesischen Vizeminister für öffentliche Sicherheit, Sun Lijun, wegen Korruption.

Die Nachricht hat als erstes der Twitter-Account New Highland Vision verbreitet, der über 20.000 Follower hat. Der User schrieb demnach, der ehemalige chinesische Präsident Hu Jintao und der ehemalige chinesische Premier Wen Jiabao hätten Song Ping, das ehemalige Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros, überredet, die Kontrolle über Xis Büro zu übernehmen. Xi sei nach Bekanntwerden der Nachricht vorzeitig aus Samarkand nach Peking zurückgekehrt und dort auf dem Flughafen verhaftet worden. Dann wurde er angeblich in den Hausarrest überstellt.

Newsweek spricht von “Spekulationen”. Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin beruft sich allerdings auf Quellen, die behaupten, dass seit gestern keine kommerziellen Flüge mehr über Peking geflogen seien. Dies könnte auf einen Staatsstreich hindeuten. Die Quellen behaupten außerdem, dass auch Zug- und Busverbindungen aus der chinesischen Hauptstadt gestrichen worden sind. Eine Bestätigung dafür gibt es aber nicht. Auf der Website des Pekinger Hauptstadtflughafens seien laut Newsweek mehrere Flüge aus der chinesischen Hauptstadt gestrichen worden, aber viele andere seien noch geplant oder bereits gelandet.

Die Times of India spricht von 6.000 gestrichenen Inlands- und Auslandsflügen. Außerdem sei der Verkauf von Fahrkarten für Hochgeschwindigkeitszüge ausgesetzt worden. Anderen Quellen auf Twitter zufolge wurden 59 Prozent der Flüge von Peking aus gestrichen. Newsweek berichtet auch von einer geplanten Militärübung, die abgesagt wurde. Jene, die in sozialen Medien die Nachricht eines angeblichen Staatsstreichs verbreiten, berufen sich auch auf ein auf Twitter kursierendes Video, das eine 80 Kilometer lange Schlange von Militärfahrzeugen zeigt, die sich in Richtung Peking bewegt.

Dabei handelt es sich um eine Aufnahmen vom 22. September, aber da sie weniger als eine Minute dauert, lässt sich nicht feststellen, ob die Kolonne der Militärfahrzeuge tatsächlich so lang ist. Das Gerücht über einen angeblichen Staatsstreich in China wurde auch vom indischen Politiker Subramanian Swamy aufgegriffen, der auf Twitter über zehn Millionen Follower hat.

Drew Thompson, ein ehemaliger Beamter des US-Verteidigungsministeriums, bezeichnete die Gerüchte jedoch als eine „Lüge“. Auch die ehemalige CNN-Korrespondentin Frida Ghitis wies die Gerüchte zurück.