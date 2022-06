Stau in Bozen: Bürgermeister platzt der Kragen

Bozen – Am Dienstag war in der Südtiroler Landeshauptstadt Geduld gefragt. Das Regenwetter, der Schulbetrieb und Tages-Touristen führten zu einem Verkehrsansturm. Nicht enden wollende Staus an allen Ecken und Enden legten zeitweise nahezu die ganze Stadt lahm. Bürgermeister Renzo Caramaschi platzte angesichts dieser Situation der Kragen, wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet. Es sei unverständlich, dass die Urlauber noch nicht gelernt hätten, auf das Auto zu verzichten.

Er rief daraufhin am Mittwoch Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider an und forderte Leuchttafeln bereits an den Unterkunftsorten der Urlauber. Diese sollten über das Verkehrsgeschehen in Bozen informiert werden und somit auf ein anderes Verkehrsmittel ausweichen. Doch Landesrat Alfreider kontert: Leuchttafeln könne man vereinzelt aufstellen. Er sieht aber auch die Gemeinden in der Pflicht. So brauche es etwa sichere Fahrraddepots, die von den Urlaubern genutzt werden können – allein in Bozen 4.000. Das sei zu viel, meint wiederum Bürgermeister Caramaschi. Man könne wohl die Hälfte schaffen.

Als weiteren Punkt führt Alfreider Informationssysteme für die Parkplatzauslastung in den Zielorten an. “Wenn ein Tourist schon in seinem Hotel in Bruneck weiß, dass der Parkplatz am Pragser Wildsee voll ist, wird er öffentliche Verkehrsmittel bevorzugen”, ist sich der Landesrat sicher. Bislang scheint es aber mit der Weiterleitung der Informationen zur Auslastung von Parkplätzen in Ballungszentren zu hapern. Generell möchte der Mobilitätslandesrat aber auf ein umfassendes Info-System hinarbeiten.

Indes drängt Bürgermeister Renzo Caramaschi auf die Umsetzung der großen Infrastrukturprojekte in Bozen, wie den Hörtenbergtunnel, die Verdoppelung des Virgltunnels, die Unterführung in der Romstraße sowie die Über- und Unterführung in der Einsteinstraße. Wenigstens eines dieser Projekte möchte der erste Bürger der Landeshauptstadt bis 2025 umsetzen.