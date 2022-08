STF findet Melonis Aussagen „ungeheuerlich“

Bozen – Die Süd-Tiroler Freiheit nimmt nun auch zu den Aussagen von Giorgia Meloni im Interview mit einem französischen Sender Stellung, die sie in jungen Jahren getätigt und über die Südtirol News berichtet hat.

Meloni bezeichnete Mussolini als „guten Politiker: „Ich denke, dass Mussolini ein guter Politiker war. Alles, was er gemacht hat, hat er für Italien gemacht. Es gab keine anderen Politiker wie ihn in den letzten 50 Jahren.“

Die Süd-Tiroler Freiheit zeigt sich entsetzt von dieser offenen Verherrlichung des Faschismus. Sollte Giorgia Meloni nach den Parlamentswahlen wirklich italienische Ministerpräsidentin werden, werde es höchste Zeit für Südtirol, sich von Italien zu trennen, betont der Landtagsabgeordnete Sven Knoll.

Die Süd-Tiroler Freiheit hatte Giorgia Meloni erst letzte Woche als faschistische Wölfin im Schafspelz bezeichnet und vor einem Wahlerfolg der neofaschistischen Partei „Fratelli d’Italia“ gewarnt, der „gravierende Auswirkungen auf Südtirol hätte“.

Giorgia Meloni sei eine Faschistin und mache dies mit ihren Aussagen zu Mussolini unmissverständlich deutlich, betont die Süd-Tiroler Freiheit.

Auch in Bezug auf Südtirol habe Meloni ihre minderheitenfeindliche Gesinnung nie verheimlicht und in einem anderen Video gefordert, „dass die Südtiroler nach Österreich auswandern sollen, wenn ihnen die italienische Trikolore nicht passt“.

„Südtirol sollte daher schon jetzt alle Vorbereitungen treffen, um das Selbstbestimmungsrecht in Anspruch zu nehmen, wenn Giorgia Meloni die Wahlen gewinnt. In Europa hätte wohl jeder Verständnis dafür, dass sich Südtirol von einem Staat abspalten will, dessen Ministerpräsidentin Mussolini für den größten Staatsmann hält und davon träumt, die Südtiroler über den Brenner zu verjagen“, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit abschließend.